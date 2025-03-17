Канада запросила Зеленського на саміт Великої сімки – AFP

Наразі Канада головує у Великій сімці й захід має відбутися у її провінції Альберта

Володимир Зеленський (Фото: RONALD WITTEK / EPA)

Новий канадський прем'єр Марк Карні запросив президента Володимира Зеленського на саміт G7 у червні. Про це агенції AFP повідомив неназваний чиновник з уряду Канади, передає газета Barron's.

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Видання Le Monde пише, що про запрошення Зеленського розповів речник канадського Міністерства закордонних справ.

Наразі Канада головує у Великій сімці й захід має відбутися у її провінції Альберта.

Співрозмовник AFP зазначив, що президент України отримав запрошення на саміт G7 під час телефонної розмови, що відбулася цими вихідними.