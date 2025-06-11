Гегсет назвав Росію агресором, але не відповів, кого хоче бачити переможцем у війні

Відповідаючи на запитання сенатора Макконнелла, хто переможе у російсько-українській війні, очільник Пентагону сказав, що Трамп хоче "миру"

Піт Гегсет (Фото: ЕРА/WILL OLIVER)

Міністр оборони США Піт Гегсет, виступаючи на слуханнях у комітеті з асигнувань Сенату, заявив, що Росія є агресором у війні проти України. Водночас він відмовився прямо сказати, що хоче перемоги Києва, передає The Washington Post.

Республіканський сенатор Мітч Макконнелл, який критикував підхід адміністрації Дональда Трампа до війни Росії проти України, запитав у Гегсета, хто є агресором у російсько-українській війні, а хто – жертвою.

Глава Міноборони США визнав, що агресором є Росія, але не сказав прямо, чи вважає Україну жертвою. Сенатор також поцікавився, яку сторону Гегсет хоче бачити переможцем у війні. На це міністр відповів, що адміністрація Трампа прагне "миру".

"Ми зараз у ситуації, коли Володимир Путін знає, що президент Трамп – сильний лідер. Він знає, що його слово має вагу <...> Президент Трамп націлений на мир у цій війні. Зрештою мир служить нашим національним інтересам. І саме тому мирна угода по Україні робить Америку сильною, показує, що ми розуміємо світ і знаємо, на чому хочемо зосередитися, навіть якщо визнаємо, що Росія – агресор, і підтримуємо зусилля українців", – сказав Гегсет.