Гегсет назвав Росію агресором, але не відповів, кого хоче бачити переможцем у війні
Міністр оборони США Піт Гегсет, виступаючи на слуханнях у комітеті з асигнувань Сенату, заявив, що Росія є агресором у війні проти України. Водночас він відмовився прямо сказати, що хоче перемоги Києва, передає The Washington Post.
Республіканський сенатор Мітч Макконнелл, який критикував підхід адміністрації Дональда Трампа до війни Росії проти України, запитав у Гегсета, хто є агресором у російсько-українській війні, а хто – жертвою.
Глава Міноборони США визнав, що агресором є Росія, але не сказав прямо, чи вважає Україну жертвою. Сенатор також поцікавився, яку сторону Гегсет хоче бачити переможцем у війні. На це міністр відповів, що адміністрація Трампа прагне "миру".
"Ми зараз у ситуації, коли Володимир Путін знає, що президент Трамп – сильний лідер. Він знає, що його слово має вагу <...> Президент Трамп націлений на мир у цій війні. Зрештою мир служить нашим національним інтересам. І саме тому мирна угода по Україні робить Америку сильною, показує, що ми розуміємо світ і знаємо, на чому хочемо зосередитися, навіть якщо визнаємо, що Росія – агресор, і підтримуємо зусилля українців", – сказав Гегсет.
- 5 червня 2025 року Трамп знову сказав, що у Путіна "немає іншого вибору", крім як відповісти на операцію СБУ зі знищення російської стратегічної авіації "Павутина". Незабаром він висловився про атаку 6 червня і заявив, що Україна дала привід Путіну "прилетіти та розбомбити".
- Також Трамп порівняв Зеленського та Путіна з дітьми, які сваряться під час гри у пісочниці. Президент відповів, що Україна не грає з Росією – Путін прийшов убивати.
- 9 червня Усик запросив Трампа пожити у нього вдома, щоб той побачив обстріли з боку Росії.