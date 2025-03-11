США против жестких формулировок G7 в отношении России, чтобы не сорвать мирные переговоры

Вашингтон не может подписать документ, который может помешать переговорному процессу между Россией и Украиной, заявил госсекретарь Рубио

Марк Рубио (Фото: ЕРА/JACK GUEZ)

США выступают против жестких формулировок по РФ в совместных заявлениях G7, чтобы не сорвать собственные усилия по убеждению Москвы и Киева сесть за стол переговоров. Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявления госсекретаря США Марка Рубио.

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Издание напоминает, что с 12 по 14 марта министры иностранных дел стран G7 встретятся в канадском Квебеке. Оттава надеется, что участники договорятся о совместном заявлении, охватывающем тему российско-украинской войны, ситуации на Ближнем Востоке и отношения с Китаем. Также Канада планирует принять отдельную декларацию по усилиям G7 по борьбе с "теневым флотом" России.

Однако, как отмечают дипломаты, согласовать текст итогового коммюнике оказалось очень сложно, и некоторые не исключают, что компромисс может быть не достигнут. США настаивают на том, чтобы убрать упоминания о санкциях и войне России против Украины, одновременно требуя более жестких формулировок по Китаю. Кроме того, США выступают против отдельного заявления о "теневом флоте" России.

Рубио отметил, что всегда есть противоречивые моменты, и что Вашингтон не может подписать документ, который может помешать переговорному процессу между Россией и Украиной.

"Мы считаем, что агрессивная риторика усложняет процесс посадки сторон за стол переговоров, особенно когда мы единственные, кто может сделать эти переговоры возможными", – сказал он, выразив надежду на согласование документа, который будет содержательным.

О том, что США не поддержали инициативу Канады создать по итогам саммита министров иностранных дел G7 рабочую группу по борьбе с "теневым флотом" российских нефтяных танкеров, писали журналисты Bloomberg 9 марта.

10 марта 2025 года президент Зеленский с командой прибыли в Саудовскую Аравию. Там состоятся переговоры украинской и американской делегаций по завершению войны.