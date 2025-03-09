Bloomberg: США не поддержали инициативу Канады по борьбе с российским "теневым флотом"

Российские корабли в Кубе (Фото: ЕРА/Ernesto Mastrascusa)

США не поддержали инициативу Канады создать по итогам саммита министров иностранных дел G7 рабочую группу по борьбе с "теневым флотом" российских нефтяных танкеров. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собеседников, знакомых с переговорами.

По данным издания, Вашингтон не только отклонил предложение Канады по контролю за соблюдением санкций, но и настаивал на удалении упоминаний о санкциях из проекта заявления G7. Также США предлагали изменить формулировку о "способности России вести войну" в Украине более нейтральным выражением – "получением доходов".

На следующей неделе Канада будет принимать саммит министров иностранных дел, где будут обсуждаться вопросы морской безопасности. США настаивают на более жестких формулировках по Китаю, в частности, по его "незаконным морским претензиям" и военным маневрам в Южнокитайском море, но в то же время стремятся смягчить риторику в отношении России, пишет Bloomberg.

Текст коммюнике еще не окончательный — его должны одобрить, поэтому документ может претерпеть значительные изменения до или во время саммита, сообщает Bloomberg.

"Теневым флотом" называют старые нефтяные танкеры, которые Россия использует для обхода западных санкций, введенных после ее вторжения в Украину в 2022 году.

5 февраля 2025 года стало известно, что президент Зеленский ввел санкции СНБО против капитанов теневого флота РФ.

20 февраля Reuters писал, что в Средиземном море за месяц взорвались три танкера, посещавшие российские порты.