Bloomberg: США не підтримали ініціативу Канади щодо боротьби з російським "тіньовим флотом"

Канада пропонувала створити робочу групу для боротьби з російським "тіньовим флотом", однак США відмовилися

Російські кораблі в Кубі (Фото: ЕРА/Ernesto Mastrascusa)

США не підтримали ініціативу Канади створити за підсумками саміту міністрів закордонних справ G7 робочу групу для боротьби з "тіньовим флотом" російських нафтових танкерів. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на співрозмовників, знайомих з переговорами.

За даними видання, Вашингтон не лише відхилив пропозицію Канади щодо контролю за дотриманням санкцій, а й наполягав на видаленні згадок про санкції з проєкту заяви G7. Також США пропонували змінити формулювання про "здатність Росії вести війну" в Україні на більш нейтральний вираз – "отримання доходів".

Наступного тижня Канада прийматиме саміт міністрів закордонних справ, де обговорюватимуться питання морської безпеки. США наполягають на жорсткіших формулюваннях щодо Китаю, зокрема щодо його "незаконних морських претензій" і військових маневрів у Південнокитайському морі, але водночас прагнуть пом’якшити риторику стосовно Росії, пише Bloomberg.

Текст комюніке ще не є остаточним — його мають схвалити, тож документ може зазнати значних змін до або під час саміту, повідомляє Bloomberg.

"Тіньовим флотом" називають старі нафтові танкери, які Росія використовує для обходу західних санкцій, запроваджених після її вторгнення в Україну у 2022 році.

5 лютого 2025 року стало відомо, що президент Зеленський ввів санкції РНБО проти капітанів тіньового флоту РФ.

20 лютого Reuters писав, що у Середземному морі за місяць вибухнули три танкери, що відвідували російські порти.