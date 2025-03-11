США проти жорстких формулювань G7 щодо Росії, щоб не зірвати мирні переговори

Вашингтон не може підписати документ, який може завадити переговорному процесу між Росією та Україною, заявив держсекретар Рубіо

Марко Рубіо (Фото: ЕРА/JACK GUEZ)

США виступають проти жорстких формулювань щодо РФ у спільних заявах G7, щоб не зірвати власні зусилля з переконання Москви та Києва сісти за стіл переговорів. Про це пише Reuters із посиланням на заяви держсекретаря США Марка Рубіо.

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Видання нагадує, що з 12 до 14 березня міністри закордонних справ країн G7 зустрінуться в канадському Квебеку. Оттава сподівається, що учасники домовляться про спільну заяву, яка охопить тему російсько-української війни, ситуації на Близькому Сході й відносини з Китаєм. Також Канада планує ухвалити окрему декларацію щодо зусиль G7 у боротьбі з "тіньовим флотом" Росії.

Проте, як зазначають дипломати, погодити текст підсумкового комюніке виявилося надзвичайно складно, і деякі не виключають, що компроміс може не бути досягнутий. США наполягають на прибранні згадок про санкції та війну Росії проти України, водночас вимагаючи жорсткіших формулювань щодо Китаю. Окрім того, США виступають проти окремої заяви про "тіньовий флот" Росії.

Рубіо зазначив, що завжди є суперечливі моменти, і що Вашингтон не може підписати документ, який може завадити переговорному процесу між Росією та Україною.

"Ми вважаємо, що агресивна риторика ускладнює процес саджання сторін за стіл переговорів, особливо, коли ми єдині, хто може зробити ці переговори можливими", – сказав він, висловивши надію на узгодження документа, який буде змістовним.

Про те, що США не підтримали ініціативу Канади створити за підсумками саміту міністрів закордонних справ G7 робочу групу для боротьби з "тіньовим флотом" російських нафтових танкерів, писали журналісти Bloomberg 9 березня.

10 березня 2025 року президент Зеленський із командою прибув до Саудівської Аравії. Там відбудуться переговори української та американської делегацій щодо завершення війни.