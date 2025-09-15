Трамп вперше прямо назвав Росію агресором у війні проти України
Президент США Дональд Трамп під час спілкування з журналістами 14 вересня вперше прямо назвав Росію агресором у війні проти України. На це звернуло увагу Politico.
Як зазначає видання, це продемонструвало посилення політики Вашингтона на адресу Москви.
"Цього тижня загинуло 8000 солдатів з обох сторін. Ще більше загинуло з боку Росії, але коли ти агресор, втрати більші", – сказав він, повідомляючи про втрати журналістам.
Раніше позиція США була більш обережною. У лютому 2025 року США відмовилися бути співавтором резолюції ООН на підтримку України та проти РФ, повідомляло Reuters. Тоді ж газета The Telegraph повідомляла, що США можуть відмовитися брати участь у спецтрибуналі над диктатором Росії Володимиром Путіним.
У березні Вашингтон виступив проти жорстких формулювань G7 щодо Росії, щоб не зірвати мирні переговори. У квітні США разом із РФ виступили проти резолюції ООН зі згадкою про російську агресію. Вашингтон визнав згадки про війну "несприятливими для просування мирного процесу".
У червні міністр оборони США Піт Хегсет назвав Росію агресором, але відмовився прямо сказати, що хоче перемоги Києва.
- Однак позиція США почала змінюватися. 27 липня держсекретар США заявив, що Трамп втрачає терпіння щодо Росії та Путіна. А вже 28 липня сам президент США заявив, що йому вже не так цікаво говорити з Путіним, оскільки РФ своїми атаками вбиває цивільних людей в Україні.
- 19 серпня Трамп повідомив, що почав готувати зустріч Зеленського і Путіна.
- 15 вересня президент США заявив, що санкції Європи проти Росії недостатньо жорсткі, їх потрібно посилити.
