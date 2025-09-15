Трамп вперше прямо назвав Росію агресором у війні проти України

За словами президента США, агресор за тиждень зазнав більше втрат на фронті

Дональд Трамп (Фото: EPA/Samuel Corum)

Президент США Дональд Трамп під час спілкування з журналістами 14 вересня вперше прямо назвав Росію агресором у війні проти України. На це звернуло увагу Politico.

Як зазначає видання, це продемонструвало посилення політики Вашингтона на адресу Москви.

"Цього тижня загинуло 8000 солдатів з обох сторін. Ще більше загинуло з боку Росії, але коли ти агресор, втрати більші", – сказав він, повідомляючи про втрати журналістам.

Раніше позиція США була більш обережною. У лютому 2025 року США відмовилися бути співавтором резолюції ООН на підтримку України та проти РФ, повідомляло Reuters. Тоді ж газета The Telegraph повідомляла, що США можуть відмовитися брати участь у спецтрибуналі над диктатором Росії Володимиром Путіним.

У березні Вашингтон виступив проти жорстких формулювань G7 щодо Росії, щоб не зірвати мирні переговори. У квітні США разом із РФ виступили проти резолюції ООН зі згадкою про російську агресію. Вашингтон визнав згадки про війну "несприятливими для просування мирного процесу".

У червні міністр оборони США Піт Хегсет назвав Росію агресором, але відмовився прямо сказати, що хоче перемоги Києва.