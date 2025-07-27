Держсекретар США: Трамп втрачає терпіння щодо Росії та Путіна

Попри діалог Трампа з російським диктатором, у США не бачать готовності Росії до справжнього миру

Марко Рубіо (Фото: EPA/AARON SCHWARTZ)

Президент США Дональд Трамп втрачає терпіння й готовність чекати, доки російська сторона погодиться припинити війну проти України. Про це в інтерв'ю Fox News сказав держсекретар США Марко Рубіо.

"Я думаю, він дедалі більше розчаровується, попри добру взаємодію з Володимиром Путіним і телефонні розмови. Це ні до чого не призводить. Час діяти. І він ясно дав зрозуміти, що втрачає терпіння і готовність далі чекати, щоб російська сторона поклала кінець війні", – сказав він.

За словами Рубіо, з січня 2025 року загинули понад 100 000 російських солдатів. Дії Росії на фронті не збігаються із заявами про нібито зацікавленість в досягненні миру.

Держсекретар зазначив, що Трамп "не попадеться в пастку" РФ і не буде "втягнутий у нескінченні розмови" про досягнення миру. За його словами, американський президент багато засвоїв з розуміння людської природи й поведінки, адже протягом 40 чи 50 років він мав справу з "найжорстокішими людьми у бізнесі".