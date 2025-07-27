Держсекретар США: Трамп втрачає терпіння щодо Росії та Путіна
Президент США Дональд Трамп втрачає терпіння й готовність чекати, доки російська сторона погодиться припинити війну проти України. Про це в інтерв'ю Fox News сказав держсекретар США Марко Рубіо.
"Я думаю, він дедалі більше розчаровується, попри добру взаємодію з Володимиром Путіним і телефонні розмови. Це ні до чого не призводить. Час діяти. І він ясно дав зрозуміти, що втрачає терпіння і готовність далі чекати, щоб російська сторона поклала кінець війні", – сказав він.
За словами Рубіо, з січня 2025 року загинули понад 100 000 російських солдатів. Дії Росії на фронті не збігаються із заявами про нібито зацікавленість в досягненні миру.
Держсекретар зазначив, що Трамп "не попадеться в пастку" РФ і не буде "втягнутий у нескінченні розмови" про досягнення миру. За його словами, американський президент багато засвоїв з розуміння людської природи й поведінки, адже протягом 40 чи 50 років він мав справу з "найжорстокішими людьми у бізнесі".
- 24 липня Financial Times повідомляло, що Рубіо переконав Трампа зайняти більш жорстку позицію щодо Росії. Він "наполегливо давав поради" президенту США, допоки його думка не змінилася.
- 25 липня Трамп заявив, що вважає зустріч Зеленського й Путіна реальною. За його словами, це мало статися ще три місяці тому.
- Опитування показало, що третина американців схвалює діяльність Трампа щодо України, але показник знизився у порівнянні з березнем 2025 року.
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