Рубіо переконав Трампа зайняти більш жорстку позицію щодо Росії – FT
Держсекретар США Марко Рубіо відіграв ключову роль у формуванні жорсткішої зовнішньополітичної лінії президента Сполучених Штатів Дональда Трампа щодо Росії, Китаю та Ірану. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на неназваного друга й колишнього помічника Рубіо.
Як зазначає видання, на посту сенатора Рубіо був палким прихильником американської допомоги за кордоном та американської дипломатії як сили добра у світі. Він наголошував на необхідності протистояти диктаторам і підтримувати дисидентів, які виступають проти авторитарних режимів.
Однак на посту держсекретаря він підтримує погляди Трампа, який налаштований на ізоляціонізм і скорочення іноземної допомоги.
Утім співбесідник медіа заявив, що Рубіо не відмовився від своїх цінностей, а навпаки, відстоював їх, що вплинуло на Трампа, який зайняв більш жорстку позицію щодо таких країн, як Китай, Іран, Росія та Венесуела.
"Щодо Китаю, Росії, України й Ірану, ви бачите активізовану американську зовнішню політику та підтвердження ролі Америки у світі", – заявив співрозмовник FT.
За його словами, це пов’язано "з порадами високого рівня, які міністр щодня надає президенту та решті адміністрації".
- 14 липня Трамп змінив риторику щодо Росії та дав Росії 50 днів на укладання мирної угоди, в іншому випадку пригрозив вторинними митами для країн, що купляють у держави-агресора.
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