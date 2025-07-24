Рубио убедил Трампа занять более жесткую позицию в отношении России – FT

Марко Рубио настойчиво давал советы президенту США, пока тот не изменил свою точку зрения

Марко Рубио (Фото: EPA)

Государственный секретарь США Марко Рубио сыграл ключевую роль в формировании более жесткой линии внешней политики президента Соединенных Штатов Дональд Трамп в отношении России, Китая и Ирана. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на неназванного друга и бывшего помощника Рубио.

Как отмечает издание, будучи сенатором, Рубио являлся ярым сторонником американской помощи за рубежом и американской дипломатии как силы добра в мире. Он подчеркивал необходимость противостоять диктаторам и поддерживать диссидентов, выступающих против авторитарных режимов.

Однако, занимая пост госсекретаря, он поддерживает взгляды Трампа, который настроен на изоляционизм и сокращение иностранной помощи.

Однако собеседник медиа заявил, что Рубио не отказался от своих ценностей, а, наоборот, отстаивал их, что повлияло на Трампа, занявшего более жесткую позицию в отношении таких стран, как Китай, Иран, Россия и Венесуэла.

"Что касается Китая, России, Украины и Ирана, вы видите активизацию американской внешней политики и подтверждение роли Америки в мире", – заявил собеседник FT.

По его словам, это связано с "высокоуровневыми консультациями, которые министр ежедневно оказывает президенту и остальной администрации".