Рубио убедил Трампа занять более жесткую позицию в отношении России – FT
Государственный секретарь США Марко Рубио сыграл ключевую роль в формировании более жесткой линии внешней политики президента Соединенных Штатов Дональд Трамп в отношении России, Китая и Ирана. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на неназванного друга и бывшего помощника Рубио.
Как отмечает издание, будучи сенатором, Рубио являлся ярым сторонником американской помощи за рубежом и американской дипломатии как силы добра в мире. Он подчеркивал необходимость противостоять диктаторам и поддерживать диссидентов, выступающих против авторитарных режимов.
Однако, занимая пост госсекретаря, он поддерживает взгляды Трампа, который настроен на изоляционизм и сокращение иностранной помощи.
Однако собеседник медиа заявил, что Рубио не отказался от своих ценностей, а, наоборот, отстаивал их, что повлияло на Трампа, занявшего более жесткую позицию в отношении таких стран, как Китай, Иран, Россия и Венесуэла.
"Что касается Китая, России, Украины и Ирана, вы видите активизацию американской внешней политики и подтверждение роли Америки в мире", – заявил собеседник FT.
По его словам, это связано с "высокоуровневыми консультациями, которые министр ежедневно оказывает президенту и остальной администрации".
- 14 июля Трамп изменил риторику в отношении России и дал России 50 дней на заключение мирного соглашения, в противном случае пригрозил введением вторичных пошлин для стран, покупающих продукцию у государства-агрессора.
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