Госсекретарь США: Трамп теряет терпение в отношении России и Путина
Президент США Дональд Трамп теряет терпение и готовность ждать, пока российская сторона согласится прекратить войну против Украины. Об этом в интервью Fox News сказал госсекретарь США Марко Рубио.
"Я думаю, он все больше разочаровывается, несмотря на хорошее взаимодействие с Владимиром Путиным и телефонные разговоры. Это ни к чему не приводит. Пора действовать. И он ясно дал понять, что теряет терпение и готовность дальше ждать, чтобы российская сторона положила конец войне", – сказал он.
По словам Рубио, с января 2025 года погибли более 100 000 российских солдат. Действия России на фронте не совпадают с заявлениями о якобы заинтересованности в достижении мира.
Госсекретарь отметил, что Трамп "не попадется в ловушку" РФ и не будет "втянут в бесконечные разговоры" о достижении мира. По его словам, американский президент многое усвоил из понимания человеческой природы и поведения, ведь в течение 40 или 50 лет он имел дело с "самыми жестокими людьми в бизнесе".
- 24 июля Financial Times сообщало, что Рубио убедил Трампа занять более жесткую позицию в отношении России. Он "настойчиво давал советы" президенту США, пока его мнение не изменилось.
- 25 июля Трамп заявил, что считает встречу Зеленского и Путина реальной. По его словам, это должно было произойти еще три месяца назад.
- Опрос показал, что треть американцев одобряет деятельность Трампа по Украине, но показатель снизился по сравнению с мартом 2025 года.
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