Госсекретарь США: Трамп теряет терпение в отношении России и Путина

Несмотря на диалог Трампа с российским диктатором, в США не видят готовности России к настоящему миру

Марко Рубио (Фото: EPA/AARON SCHWARTZ)

Президент США Дональд Трамп теряет терпение и готовность ждать, пока российская сторона согласится прекратить войну против Украины. Об этом в интервью Fox News сказал госсекретарь США Марко Рубио.

"Я думаю, он все больше разочаровывается, несмотря на хорошее взаимодействие с Владимиром Путиным и телефонные разговоры. Это ни к чему не приводит. Пора действовать. И он ясно дал понять, что теряет терпение и готовность дальше ждать, чтобы российская сторона положила конец войне", – сказал он.

По словам Рубио, с января 2025 года погибли более 100 000 российских солдат. Действия России на фронте не совпадают с заявлениями о якобы заинтересованности в достижении мира.

Госсекретарь отметил, что Трамп "не попадется в ловушку" РФ и не будет "втянут в бесконечные разговоры" о достижении мира. По его словам, американский президент многое усвоил из понимания человеческой природы и поведения, ведь в течение 40 или 50 лет он имел дело с "самыми жестокими людьми в бизнесе".