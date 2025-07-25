Треть американцев одобряет деятельность Трампа в отношении Украины – опрос

Среди демократов процент одобрения действий президента США в отношении Украины по состоянию на июль составляет лишь 12%

Дональд Трамп (Фото: Yuri Gripas/EPA)

Более 30% американцев одобрительно относятся к действиям президента США Дональда Трампа в отношении Украины. Об этом свидетельствуют результаты опроса американской компании Gallup, которая занимается исследованиями общественного мнения.

Согласно им, по состоянию на июль 33% американцев поддерживают действия президента в отношении Украины. В то же время в марте 2025 года этот показатель составлял 41%.

Инфографика: Gallup

Республиканцы в целом одобряют работу Трампа по каждому вопросу, причем его политика в иностранных делах получила самый высокий рейтинг (93%). Кроме ситуации в Украине, которую одобряют 70% республиканцев, его рейтинги по другим вопросам колеблются от 81% до 88% среди его однопартийцев.

Среди демократов только 12% одобряют действия Трампа в отношении Украины. В то же время по другим вопросам рейтинг одобрения еще ниже. В частности, по экономическим вопросам он составляет 2%, а по бюджету – 3%.

СПРАВКА. Опрос провела компания Gallup по собственной инициативе 7-21 июля. В нем приняли участие около 750 респондентов. Он начался через несколько дней после того, как Трамп подписал закон, касающийся многих приоритетов его второго срока, включая снижение налогов для физических лиц и корпораций, а также увеличение расходов на безопасность границ, оборону и производство энергии.

Инфографика: Gallup

16 июля сообщалось, что 55% американцев недовольны деятельностью Трампа на посту президента США, это рекордное количество с начала его второго срока.