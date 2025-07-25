Третина американців схвалює діяльність Трампа щодо України – опитування

Дональд Трамп (Фото: Yuri Gripas/EPA)

Понад 30% американців схвально ставляться до дій президента США Дональда Трампа щодо України. Про це свідчать результати опитування американської компанії Gallup, яка займається дослідженнями громадської думки.

Згідно з ними, станом на липень 33% американців підтримують дії президента щодо України. Водночас у березні 2025 року цей показник становив 41%.

Інфографіка: Gallup

Республіканці загалом схвалюють роботу Трампа з кожного питання, причому його політика у закордонних справах отримала найвищий рейтинг (93%). Окрім ситуації в Україні, яку схвалюють 70% республіканців, його рейтинги з інших питань коливаються від 81% до 88% серед його однопартійців.

Серед демократів лише 12% схвалюють дії Трампа щодо України. Водночас щодо інших питань рейтинг схвалення ще нижчий. Зокрема, щодо економічних питань він становить 2%, а щодо бюджету – 3%.

ДОВІДКА. Опитування провела компанія Gallup за власної ініціативи 7-21 липня. У ньому взяли участь близько 750 респондентів. Воно почалося через кілька днів після того, як Трамп підписав закон, що стосується багатьох пріоритетів його другого терміну, включно зі зниженням податків для фізичних осіб і корпорацій, а також збільшенням витрат на безпеку кордонів, оборону та виробництво енергії.

Інфографіка: Gallup

16 липня повідомлялося, що 55% американців незадоволені діяльністю Трампа на посту президента США, це рекордна кількість із початку його другого терміну.