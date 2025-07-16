Кількість незадоволених Трампом американців досягла рекордного рівня

Із січня кількість тих, хто не схвалює роботу президента США, зросла на 12%

Дональд Трамп (Фото: YURI GRIPAS /EPA)

55% американців незадоволені діяльністю Дональда Трампа на посту президента США, це рекордна кількість із початку його другого терміну. Про це свідчать результати опитування компанії YouGov.

Із січня, коли Трамп почав виконувати свої обов'язки, кількість тих, хто не схвалює роботу президента США, зросла на 12% і становить 55%.

Схвалюють роботу американського президента 41% респондентів.

Як повідомили соціологи, Трамп розпочав свій другий термін із 49% схвалення та 43% несхвалення.

Падіння рівня підтримки значною мірою зумовлене розчаруванням серед демократів та незалежних виборців.

Згідно з опитуванням, проведеним наприкінці січня, рейтинг схвалення Трампа серед демократів становив 12% проти 3% зараз.

Подібні зміни спостерігаються серед незалежних виборців, 41% з яких схвалили президента одразу після його вступу на посаду в січні, проти 29% сьогодні.

Серед республіканців рейтинг Трампа також падає, але незначно.

У січні після вступу на посаду діяльність президента США підтримували 94% його однопартійців, а сьогодні ця цифра становить 92%.

YouGov проводили опитування на замовлення The Economist із 11 до 14 липня. Було опитано 1680 американців старше 18 років. Похибка вибірки не перевищує 3,4%.