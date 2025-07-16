Число американцев, недовольных Трампом, достигло рекордного уровня

С января число тех, кто не одобряет работу президента США, выросло на 12%

Дональд Трамп (Фото: YURI GRIPAS /EPA)

55% американцев недовольны деятельностью Дональда Трампа за время его пребывания на посту президента США, это рекордное количество с начала его второго срока. Об этом свидетельствуют результаты опроса компании YouGov.

С января, когда Трамп приступил к исполнению своих обязанностей, число тех, кто не одобряет работу президента США, выросло на 12% и составило 55%.

41% респондентов одобряют работу американского президента.

По данным социологов, Трамп начал свой второй срок с 49% одобрения и 43% неодобрения.

Падение уровня поддержки во многом обусловлено разочарованием среди избирателей-демократов и независимых избирателей.

Согласно опросу, проведенному в конце января, рейтинг одобрения Трампа среди демократов составлял 12% против 3% сейчас.

Подобные изменения наблюдаются среди независимых избирателей: 41% из них одобрили президента сразу после его вступления в должность в январе, по сравнению с 29% сегодня.

Среди республиканцев рейтинг Трампа также падает, но незначительно.

В январе, после вступления в должность, деятельность президента США поддерживали 94% его соратников по партии, а сегодня эта цифра составляет 92%.

Опрос проводился компанией YouGov по заказу The Economist с 11 по 14 июля. Было опрошено 1680 американцев старше 18 лет. Погрешность выборки не превышает 3,4%.