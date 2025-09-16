Трамп та Зеленський можуть зустрітися наступного тижня в Нью-Йорку – Рубіо

Дональд Трамп та Володимир Зеленський (Фото: EPA)

Президент Володимир Зеленський та керівник Штатів Дональд Трамп можуть зустрітися наступного тижня в Нью-Йорку. Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо журналістам під час візиту до Ізраїлю.

Рубіо уточнив, що наступного тижня в Нью-Йорку лідери збираються на Генеральну Асамблею ООН.

"Багаторазові телефонні розмови, багаторазові зустрічі із Зеленським, включно із, ймовірно, наступного тижня знову в Нью-Йорку", – сказав він.

Держсекретар також сказав, що "жоден лідер у світі не зробив більше для припинення цієї війни, ніж Трамп".

"Він намагається зробити все можливе, щоб покласти їй край. Ми тісно співпрацюємо з нашими партнерами в Європі над гарантіями безпеки, тому що це буде необхідно для будь-якого переговорного врегулювання. І він буде продовжувати намагатися", – додав Рубіо.

15 вересня Зеленський анонсував візит Трампа до Європи за тиждень до участі у Генасамблеї ООН.

80-та сесія Генасамблеї ООН розпочала роботу 9 вересня, засідання високого рівня у її межах заплановано на 22 число.