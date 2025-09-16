Трамп та Зеленський можуть зустрітися наступного тижня в Нью-Йорку – Рубіо
Президент Володимир Зеленський та керівник Штатів Дональд Трамп можуть зустрітися наступного тижня в Нью-Йорку. Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо журналістам під час візиту до Ізраїлю.
Рубіо уточнив, що наступного тижня в Нью-Йорку лідери збираються на Генеральну Асамблею ООН.
"Багаторазові телефонні розмови, багаторазові зустрічі із Зеленським, включно із, ймовірно, наступного тижня знову в Нью-Йорку", – сказав він.
Держсекретар також сказав, що "жоден лідер у світі не зробив більше для припинення цієї війни, ніж Трамп".
"Він намагається зробити все можливе, щоб покласти їй край. Ми тісно співпрацюємо з нашими партнерами в Європі над гарантіями безпеки, тому що це буде необхідно для будь-якого переговорного врегулювання. І він буде продовжувати намагатися", – додав Рубіо.
15 вересня Зеленський анонсував візит Трампа до Європи за тиждень до участі у Генасамблеї ООН.
80-та сесія Генасамблеї ООН розпочала роботу 9 вересня, засідання високого рівня у її межах заплановано на 22 число.
- 14 вересня Трамп заявив, що йому доведеться втрутитися для проведення зустрічі керівника України та російського диктатора.
- Глава Штатів заявив, що Європа запровадила недостатньо жорсткі санкції проти Росії, аби примусити її до закінчення повномасштабної війни проти України.
- Також керівник США вперше прямо назвав Росію агресором у війні проти України.
Коментарі (0)