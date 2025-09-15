Зеленський анонсував візит Трампа до Європи

Керівник США відвідає Європу за тиждень до участі у Генасамблеї ООН, повідомив глава України

Володимир Зеленський та Дональд Трамп під час зустрічі 18 серпня (Фото: AARON SCHWARTZ / EPA)

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп відвідає Європу у третій тиждень вересня 2025 року, анонсував його український колега Володимир Зеленський.

"Плануємо активний тиждень нашої дипломатії на майданчику Генеральної Асамблеї ООН, важливо, щоб цей тиждень дав поштовх дипломатії. Зараз, за тиждень до Генасамблеї, президент Трамп буде у Європі", – розповів керівник України.

За його словами, триває "дуже активна робота" Києва з главами європейських країн: "Щоб ми були всі скоординовані й дійсно досягли рішень для тиску на Росію – рішень, які все одно доведеться ухвалювати".

"І якщо на затягування війни Росією немає дійсно відчутної відповіді світу, якщо санкції і тарифи відкладаються, якщо російська армія безкарно запускає дрони вже й по Польщі, це Путін і надалі сприйматиме як дозвіл воювати", – наголосив Зеленський.

80-та сесія Генасамблеї ООН розпочала роботу 9 вересня, засідання високого рівня у її межах заплановано на 22 число.

