Украина проведет "Крымскую платформу" на Генассамблее ООН в Штатах – Сибига

Андрей Сибига (Фото: МИД)

Украина проведет саммит "Крымской платформы" во время Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига.

"Украина вместе со своими союзниками активно готовится к Неделе высокого уровня Генассамблеи. Как подчеркнул президент Владимир Зеленский, одним из ключевых событий нашей повестки дня станет Пятый саммит Международной Крымской платформы, который состоится 24 сентября в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке", – рассказал чиновник.

По его словам, новый саммит "подтвердит глобальную приверженность" целям и принципам Устава ООН – суверенитету, территориальной целостности государств и миру.

Также, добавил Сибига, мероприятие "признает твердую позицию" Генассамблеи в поддержке уважения к Уставу касательно агрессии РФ и попытки аннексии украинской территории: "С 2014 года Ассамблея приняла более двадцати резолюций, подтверждающих, что Крым – это Украина".

"Мы приглашаем все миролюбивые государства-члены ООН присоединиться к саммиту, поддержать Устав и помочь продвижению справедливого и прочного мира в Украине в соответствии с принципами Устава ООН", – подытожил министр.

СПРАВКА Резолюции Генассамблеи ООН имеют рекомендательный характер, то есть являются необязательными к исполнению. Вместе с тем такие документы выражают позицию государств-членов Организации по тем или иным вопросам.