В центре Киева и двух районах ограничат автомобильное движение во время Крымской платформы

Людей просят учесть это при перемещении по городу

Иллюстративное фото: Depositphotos

В среду в связи с Саммитом Крымской платформы в Киеве будут временные ограничения дорожного движения в центре и двух районах, сообщило Управление государственной охраны (УГО).

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11 сентября будут действовать временные ограничения автомобильного движения в центральной части столицы, а также в Печерском и Шевченковском районах.

Людей просят учесть это при перемещении по городу.

Среди прочего УГО обеспечивает государственную охрану главам иностранных государств, правительств, парламентов и международных организаций, которые находятся в Украине с официальными или рабочими визитами.

Крымская платформа – международная площадка по содействию деоккупации полуострова.

В частности, 11 сентября Киев посетят министр иностранных дел Великобритании Лемми и государственный секретарь США Блинкен.

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