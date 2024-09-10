В центре Киева и двух районах ограничат автомобильное движение во время Крымской платформы
В среду в связи с Саммитом Крымской платформы в Киеве будут временные ограничения дорожного движения в центре и двух районах, сообщило Управление государственной охраны (УГО).
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11 сентября будут действовать временные ограничения автомобильного движения в центральной части столицы, а также в Печерском и Шевченковском районах.
Людей просят учесть это при перемещении по городу.
Среди прочего УГО обеспечивает государственную охрану главам иностранных государств, правительств, парламентов и международных организаций, которые находятся в Украине с официальными или рабочими визитами.
- Крымская платформа – международная площадка по содействию деоккупации полуострова.
- В частности, 11 сентября Киев посетят министр иностранных дел Великобритании Лемми и государственный секретарь США Блинкен.
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