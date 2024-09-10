У центрі Києва та двох районах обмежать автомобільний рух під час Кримської платформи
Ілюстративне фото: Depositphotos

У середу у зв'язку із Самітом Кримської платформи у Києві будуть тимчасові обмеження дорожнього руху у центрі та двох районах, про це повідомило Управління державної охорони (УДО).

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Так, 11 вересня діятимуть тимчасові обмеження автомобільного руху у центральній частині столиці, а також у Печерському та Шевченківському районах.

Людей просять врахувати це під час переміщення містом. 

Серед іншого УДО забезпечує державну охорону главам іноземних держав, урядів, парламентів і міжнародних організацій, котрі перебувають в Україні з офіційними чи робочими візитами.

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