У центрі Києва та двох районах обмежать автомобільний рух під час Кримської платформи
У середу у зв'язку із Самітом Кримської платформи у Києві будуть тимчасові обмеження дорожнього руху у центрі та двох районах, про це повідомило Управління державної охорони (УДО).
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Так, 11 вересня діятимуть тимчасові обмеження автомобільного руху у центральній частині столиці, а також у Печерському та Шевченківському районах.
Людей просять врахувати це під час переміщення містом.
Серед іншого УДО забезпечує державну охорону главам іноземних держав, урядів, парламентів і міжнародних організацій, котрі перебувають в Україні з офіційними чи робочими візитами.
- Кримська платформа – міжнародний майданчик для сприяння деокупації півострова.
- Зокрема, 11 вересня Київ відвідають міністр закордонних справ Великої Британії Леммі та державний секретар США Блінкен.
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