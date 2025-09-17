Україна проведе "Кримську платформу" на Генасамблеї ООН в Штатах – Сибіга
Україна проведе саміт "Кримської платформи" під час Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.
"Україна разом зі своїми союзниками активно готується до Тижня високого рівня Генасамблеї. Як підкреслив президент Володимир Зеленський, однією з ключових подій нашого порядку денного стане П'ятий саміт Міжнародної Кримської платформи, який відбудеться 24 вересня у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку", – розповів чиновник.
За його словами, новий саміт "підтвердить глобальну відданість" цілям і принципам Статуту ООН – суверенітету, територіальній цілісності держав та миру.
Також, додав Сибіга, захід "визнає тверду позицію" Генасамблеї у підтримці поваги до Статуту стосовно агресії РФ та спроби анексії української території: "З 2014 року Асамблея прийняла понад двадцять резолюцій, які підтверджують, що Крим – це Україна".
"Ми запрошуємо всі миролюбні держави-члени ООН приєднатися до саміту, підтримати Статут і допомогти просуванню справедливого і тривалого миру в Україні відповідно до принципів Статуту ООН", – підсумував міністр.
- Попередні саміти Кримської платформи відбувалися у Києві, парламентські зустрічі проходили у країнах ЄС.
- Держсекретар США Рубіо повідомив, що президент Зеленський та його американський колега Трамп можуть зустрітися у Нью-Йорку під час Генасамблеї ООН.
