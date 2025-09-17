Україна проведе "Кримську платформу" на Генасамблеї ООН в Штатах – Сибіга

Андрій Сибіга (Фото: МЗС)

Україна проведе саміт "Кримської платформи" під час Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

"Україна разом зі своїми союзниками активно готується до Тижня високого рівня Генасамблеї. Як підкреслив президент Володимир Зеленський, однією з ключових подій нашого порядку денного стане П'ятий саміт Міжнародної Кримської платформи, який відбудеться 24 вересня у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку", – розповів чиновник.

За його словами, новий саміт "підтвердить глобальну відданість" цілям і принципам Статуту ООН – суверенітету, територіальній цілісності держав та миру.

Також, додав Сибіга, захід "визнає тверду позицію" Генасамблеї у підтримці поваги до Статуту стосовно агресії РФ та спроби анексії української території: "З 2014 року Асамблея прийняла понад двадцять резолюцій, які підтверджують, що Крим – це Україна".

"Ми запрошуємо всі миролюбні держави-члени ООН приєднатися до саміту, підтримати Статут і допомогти просуванню справедливого і тривалого миру в Україні відповідно до принципів Статуту ООН", – підсумував міністр.

ДОВІДКА Резолюції Генасамблеї ООН мають рекомендаційний характер, тобто є необов'язковими до виконання. Водночас такі документи висловлюють позицію держав-членів Організації з тих чи інших питань.