Зеленский о встрече с Трампом: Наши команды работают

16 сентября госсекретарь США Рубио заявил, что Зеленский и Трамп могут встретиться в Нью-Йорке

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Команды президента Владимира Зеленского и руководителя США Дональда Трампа работают над тем, чтобы встреча лидеров состоялась на следующей неделе в Нью-Йорке. Об этом украинский лидер сообщил на брифинге с президентом Европейского парламента Робертой Метсолой.

"Наши команды работают, чтобы удалось нам встретиться", – сказал Зеленский в ответ на вопрос журналистов о возможности встречи.

Встреча может состояться на полях Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. О ее вероятности также сообщал госсекретарь США Марко Рубио.

Спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий 17 сентября подтвердил, что Украина настроена на встречу Зеленского с Трампом.

"И мы были бы рады, если бы удалось организовать встречу наших лидеров в Нью-Йорке. В целом работа над встречами и контактами президентов Украины и США ведется постоянно", – сказал Тихий.