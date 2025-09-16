США виявили 150 нових місць, де Росія проводила "військовий вишкіл" дітей з України

Діти розбирають автомати (Фото: ресурси окупантів)

Росія вивезла тисячі українських дітей у понад 210 об'єктів для військового вишколу, збирання безпілотників та інших видів примусового перевиховання. Про це йдеться у звіті Лабораторії гуманітарних досліджень Єльської школи громадської охорони здоров'я.

За даними звіту, з моменту публікації аналогічного документа у 2024 році було виявлено понад 150 нових місць, куди Росія перевозила примусово депортованих українських дітей на літаках російського диктатора. Усі дані ґрунтуються на інформації з відкритих джерел і супутникових знімках.

Велика частина виявлених місць перебуває під управлінням російського уряду.

"Це найбільша кількість місць, куди було вивезено дітей з України, опублікована на сьогодні. Фактична кількість, імовірно, вища, оскільки Лабораторія все ще розслідує кілька місць, і можуть існувати додаткові місця, які поки що не виявлено", – йдеться в документі.

За даними Єльського університету за червень 2025 року, Росія примусово вивезла з України 35 000 дітей. За оцінками України, ця кількість становить близько 19 500 осіб.

У доповіді йдеться, що Кремль використовує "потенційно безпрецедентну великомасштабну систему" перевиховання, військового вишколу та інтернатів, які здатні утримувати десятки дітей тривалий час.

"Хороша новина полягає в тому, що тепер ми повністю розуміємо масштаб проблеми, з якою маємо справу. Погана новина – розв'язання цієї проблеми, повернення цих дітей додому, залежить від абсолютної, загальної світової єдності", – сказав у коментарі Reuters директор Лабораторії Натаніель Реймонд.

За даними Єльського університету, з 2022 року українських дітей вивезли в місця, які розкидані на відстані 5600 км, включно з кадетськими школами, військовою базою, медичними установами, релігійними місцями, середніми школами й університетами, дитячими будинками та, найчастіше, таборами й санаторіями.

Військовий вишкіл, згідно зі звітом, проводився щонайменше в 39 місцях, 34 з яких виявили вперше. Туди вивозили дітей від восьми до 18 років, де вони проходили "програми мілітаризації": бойову підготовку, парадні навчання, складання безпілотників та іншої техніки, а також вивчення військової історії.

Також діти брали участь у змаганнях зі стрільби та метання гранат, займалися тактичною медициною і підготовкою, вчилися керувати дронами. В одному з випадків, за даними Єльського університету, діти з Донецької області проходили "повітряно-десантну підготовку" на військовій базі. Туди їх доставили літаком, який належить "управлінню справами президента РФ".