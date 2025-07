The Times: Росія відправляє викрадених з України дітей воювати на фронт

Мобилизация в армию РФ (Иллюстративное фото: ресурсы оккупантов)

Росія змушує викрадених в Україні дітей з досягненням 18 років іти служити й воювати проти власної країни. Про це в інтерв'ю The Times повідомили неназвані українські урядовці.

За їхніми словами, примус українців іти воювати служить двом цілям Кремля: вирішенням нестачі живої сили в російській армії та жорсткою формою нової психологічної війни проти українців. Останнє є нібито наказом самого російського диктатора Володимир Путіна.

З тимчасово окупованих українських регіонів було незаконно вивезено, за різними оцінками, близько 35 000 дітей. Скільки було призвано в російську армію точно невідомо, але може йтися про тисячі українців, пише The Times.

Як повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак в подкасті The General and The Journalist, уряд отримав вагомі докази цієї практики, зокрема, документи про призов.

"Так, ми знайшли факти про це... Росіяни хочуть знищити нове покоління українців, і вони створюють нових солдатів проти країни, де вони народилися. Це жахливо", – сказав він.

Очільник ОП вважає, що такі випадки є "дуже серйозним" сигналом для всього світу, оскільки підтверджують, що російський режим є терористичним.

Виконавчий директор Лабораторії гуманітарних досліджень Єльського університету Натаніель Реймонд розповів, що також розслідує подібні випадки. Він припускає, що звинувачення правдиві.

"За неофіційними даними, процес призову на бойові дії є всюди. Ми чули про це дуже багато. Ми знаємо, що старших дітей відправляють до кадетських шкіл, навчають поводитися з бойовою зброєю та бойовими машинами. Чому це роблять? Для цього може бути лише одна вагома причина, і це не для парадів", – сказав він.

Випадки відправлення викрадених українських дітей в армію РФ почастішали після 2022 року. За даними незалежних дослідників, близько 95% депортованих українців спочатку відправляють до "таборів перевиховання", а у підлітковому віці – до військових навчальних закладів.

Лабораторія гуманітарних досліджень наразі виявила 116 різних місць, де утримуються діти, більшість з них у Росії, а деякі – аж до її тихоокеанського узбережжя.

"Це, ймовірно, буде найбільшим викраденням дітей у війні з часів Другої світової війни, порівнянним з германізацією польських дітей нацистами", – сказав Реймонд.