The Times: Росія відправляє викрадених з України дітей воювати на фронт
Росія змушує викрадених в Україні дітей з досягненням 18 років іти служити й воювати проти власної країни. Про це в інтерв'ю The Times повідомили неназвані українські урядовці.
За їхніми словами, примус українців іти воювати служить двом цілям Кремля: вирішенням нестачі живої сили в російській армії та жорсткою формою нової психологічної війни проти українців. Останнє є нібито наказом самого російського диктатора Володимир Путіна.
З тимчасово окупованих українських регіонів було незаконно вивезено, за різними оцінками, близько 35 000 дітей. Скільки було призвано в російську армію точно невідомо, але може йтися про тисячі українців, пише The Times.
Як повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак в подкасті The General and The Journalist, уряд отримав вагомі докази цієї практики, зокрема, документи про призов.
"Так, ми знайшли факти про це... Росіяни хочуть знищити нове покоління українців, і вони створюють нових солдатів проти країни, де вони народилися. Це жахливо", – сказав він.
Очільник ОП вважає, що такі випадки є "дуже серйозним" сигналом для всього світу, оскільки підтверджують, що російський режим є терористичним.
Виконавчий директор Лабораторії гуманітарних досліджень Єльського університету Натаніель Реймонд розповів, що також розслідує подібні випадки. Він припускає, що звинувачення правдиві.
"За неофіційними даними, процес призову на бойові дії є всюди. Ми чули про це дуже багато. Ми знаємо, що старших дітей відправляють до кадетських шкіл, навчають поводитися з бойовою зброєю та бойовими машинами. Чому це роблять? Для цього може бути лише одна вагома причина, і це не для парадів", – сказав він.
Випадки відправлення викрадених українських дітей в армію РФ почастішали після 2022 року. За даними незалежних дослідників, близько 95% депортованих українців спочатку відправляють до "таборів перевиховання", а у підлітковому віці – до військових навчальних закладів.
Лабораторія гуманітарних досліджень наразі виявила 116 різних місць, де утримуються діти, більшість з них у Росії, а деякі – аж до її тихоокеанського узбережжя.
"Це, ймовірно, буде найбільшим викраденням дітей у війні з часів Другої світової війни, порівнянним з германізацією польських дітей нацистами", – сказав Реймонд.
- На переговорах у Стамбулі в червні Росія визнала, що викрала українських дітей. Глава російської групи заявив про "десятки й сотні" дітей, проте йдеться про "тисячі", зазначив заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця.
- 1 липня США зажадали від Росії повернути викрадених дітей Україні до підписання миру.
- 18 липня посланниця Ради Європи заявляла, що дії адміністрації Трампа шкодять допомозі викраденим з України дітям. Зокрема йшлося про скорочення допомоги від США іншим країнам і санкції проти МКС.
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