У США вимагають від Росії повернути викрадених дітей Україні до підписання миру

Демократ та республіканець наполягають на тому, що США мають вимагати від РФ повернення депортованих українців

Українська дитина (Ілюстративне фото: Depositphotos)

До Палати представників США подано двопартійну резолюцію, яка вимагає повернення викрадених українських дітей як передумови укладення будь-якої мирної угоди. Про це повідомили ініціатори документа конгресмен-республіканець Майкл Маккол та член Палати представників демократ Грегорі Мікс.

"З початку агресивної війни Путіна Росія викрала не менше 19 500 українських дітей з їхньої батьківщини – за деякими оцінками, справжня кількість досягає 200 000... Як батько, я не можу собі уявити, якого болю зазнали їхні сім'ї", – сказав Маккол.

За його словами, масове викрадення дітей Росією – це не що інше, як зло і США повинні продемонструвати моральне лідерство, вимагаючи повернути кожну дитину її сім'ї в Україні, перш ніж буде досягнуто справжнього миру.

"Путін – військовий злочинець, і під його керівництвом російські військові жорстоко викрали та незаконно депортували десятки тисяч українських дітей із їхньої батьківщини. Ці звірства – не поодинокі випадки, вони є прямим результатом війни, яку вибрав Путін", – сказав Мікс.

Він підкреслив, що США зобов'язані засудити ці "безсовісні дії" Росії і вимагати повернення всіх і кожного з дітей. Також у резолюції йдеться, що такі дії мають на меті знищити українську ідентичність, суперечать нормам міжнародного гуманітарного права й можуть бути класифіковані як геноцид.

Очільник Офісу президента України Андрій Єрмак зазначив, що це важливий крок на підтримку справедливості та миру. Нещодавно аналогічну резолюцію також було подано до Сенату США сенаторами Чаком Ґрасслі та Емі Клобушар.

"Дякую авторам і всім, хто підтримує цей документ. Справедливий мир неможливий без повернення українських дітей", – зазначив Єрмак.