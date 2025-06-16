Росіяни пропонували обмінювати українських дітей на військовополонених – Зеленський

Візит Володимира Зеленського до Австрії (Фото: ОП)

Росіяни пропонували обмінювати українських дітей на своїх військовополонених. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час спільного брифінгу з австрійським колегою Александером Ван дер Белленом.

Глава держави згадав про відповідну ініціативу щодо повернення українських дітей, депортованих Росією. Він акцентував, що Україна не міняє дітей, адже вони не військовополонені.

"І, якщо чесно, вибачте за таке слово, це божевілля, яке, до речі, рускі пропонували. Ми їм даємо військових, а вони нам дітей", – сказав Зеленський.

Він додав, що пропозиція окупантів – поза розумінням та поза межами міжнародного права.

"Це, в принципі, в їхньому [росіян] дусі життя", – наголосив Зеленський.

Він зазначив, що тому дітей потрібно повертати й тут потрібне мистецтво дипломатії та відносини на двосторонньому рівні тієї чи іншої людини з росіянами або лідера, або ж тієї чи іншої держави. Президент акцентував, що тому Україна залучає до цього процесу так багато країн.

"Так багато потрібно ініціативних людей, які потрошки, хто скільки зможе, поверне тисячі вкрадених Росією дітей. Поверне додому, до рідних, до близьких", – сказав глава держави, подякувавши Австрії за участь у відповідній ініціативі.

У грудні 2024 року Зеленський в інтерв'ю CBN казав, що вдалося підтвердити викрадення Росією 19 500 дітей.

У квітні 2025 року Зеленський передав лідеру Південно-Африканської Республіки Рамафосі список з 400 українських дітей, незаконно вивезених до Росії.

2 червня Єрмак заявив, що під час другого раунду перемовин у Стамбулі українська делегація передала росіянам список незаконно депортованих українських дітей, яких потрібно повернути.