Зеленський передав Рамафосі список з 400 викрадених Росією дітей, сподівається на допомогу

Володимир Зеленський та Сиріл Рамафоса (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський передав лідеру Південно-Африканської Республіки Сирілу Рамафосі список з 400 українських дітей, незаконно вивезених до Росії. Про це стало відомо на спільному брифінгу очільників двох держав за результатами переговорів.

"Сьогодні [24 квітня] я передав президенту Рамафосі список з 400 українських дітей, і це дуже важливо для нас, які проти їхньої волі знаходяться в Росії. На жаль, через війну ми маємо цю страшну проблему", – сказав Зеленський.

Він додав, що росіяни викрали на тимчасово окупованих територіях України десятки тисяч дітей.

"Ми маємо повернути всіх, і так само як тисячі полонених – військових та цивільних, які роками утримуються в тюрмах Росії. І утримуються в нелюдських умовах", – наголосив глава держави, додавши, що ПАР є співлідером міжнародної коаліції щодо повернення українських дітей.

Зеленський висловив сподівання, що Рамафоса допоможе Україні повернути незаконно вивезених до Росії дітей.

У грудні 2024 року Зеленський в інтерв'ю CBN казав, що вдалося підтвердити викрадення Росією 19 500 дітей.

28 березня 2025 року Reuters писало, що американська ініціатива з відстеження викрадених Росією українських дітей отримає короткострокове фінансування.

Того самого дня Рубіо заявив, що рішення призупинити програму з пошуку українських дітей, незаконно вивезених Росією, не скасовували.