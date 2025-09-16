США обнаружили 150 новых мест, где Россия проводила "военное воспитание" детей из Украины

Дети разбирают автоматы (Фото: ресурсы оккупантов)

Россия вывезла тысячи украинских детей в более чем 210 объектов для военной подготовки, сборки беспилотников и других видов принудительного перевоспитания. Об этом сказано в отчете Лаборатории гуманитарных исследований Йельской школы общественного здравоохранения.

По данным отчета, с момента публикации аналогичного документа в 2024 году было обнаружено свыше 150 новых мест, куда Россия перевозила принудительно депортированных украинских детей на самолетах российского диктатора. Все данные основываются на информации из открытых источников и спутниковых снимках.

Большая часть обнаруженных мест находится под управлением российского правительства.

"Это самое большое количество мест, куда были вывезены дети из Украины, опубликованное на сегодняшний день. Фактическое число, вероятно, выше, поскольку Лаборатория все еще расследует несколько мест, и могут существовать дополнительные места, которые пока не выявлены", – сказано в документе.

По данным Йельского университета за июнь 2025 года, Россия принудительно вывезла из Украины 35 000 детей. По оценкам Украины, это число составляет около 19 500 человек.

В докладе сказано, что Кремль использует "потенциально беспрецедентную крупномасштабную систему" перевоспитания, военной подготовки и интернатов, которые способны содержать десятки детей длительное время.

"Хорошая новость заключается в том, что теперь мы полностью понимаем масштаб проблемы, с которой имеем дело. Плохая новость – решение этой проблемы, возвращение этих детей домой, зависит от абсолютного, всеобщего мирового единства", – сказал в комментарии Reuters директор Лаборатории Натаниэль Рэймонд.

По данным Йельского университета, с 2022 года украинских детей вывезли в места, которые разбросаны на расстоянии 5600 км, включая кадетские школы, военную базу, медицинские учреждения, религиозные места, средние школы и университеты, детские дома и, чаще всего, лагеря и санатории.

Военная подготовка, согласно отчету, проводилась минимум в 39 местах, 34 из которых выявили впервые. Туда вывозили детей от восьми до 18 лет, где они проходили "программы милитаризации": боевую подготовку, парадные учения, сборку беспилотников и другой техники, а также изучение военной истории.

Также дети брали участие в соревнованиях по стрельбе и метанию гранат, занимались тактической медициной и подготовкой, учились управлять дронами. В одном из случаев, по данным Йельского университета, дети из Донецкой области проходили "воздушно-десантную подготовку" на военной базе. Туда их доставили самолетом, который принадлежит "управлению делами президента РФ".