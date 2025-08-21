Сенатор Грэм грозится признать Россию спонсором терроризма из-за похищения детей в Украине

Этот статус сделает ведение бизнеса с Москвой для других стран "радиоактивным", считает американец

Линдси Грэм (Фото: x.com/LindseyGrahamSC)

США могут признать Россию спонсором терроризма, если страна не вернет домой похищенных украинских детей. Об этом заявил сенатор США Линдси Грэм

"Как я уже говорил в начале этого года, я намерен продвигать законодательство, которое признает Россию государством-спонсором терроризма согласно законодательству США, если она не вернет детей", – отметил он.

Предоставление РФ такого статуса сделает ведение бизнеса со страной "радиоактивным" для других стран и предприятий, сказал сенатор.

По словам Грэма, оккупанты похитили более 19 000 украинских детей за время полномасштабной войны. По данным украинской стороны, речь идет о 19 546 детях, передает Fox News.

"Похищение детей из их родной страны – это гнусный и варварский поступок", – подчеркнул американец.

Глава Офиса президента Андрей Ермак поблагодарил США за принципиальную позицию.

"Возвращение наших детей – это не торг. Это условие справедливого мира и победы человечности над террором", – отметил он.