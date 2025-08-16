Reuters: Трамп на Аляске передал Путину письмо от Мелании о похищенных РФ украинских детей

По словам чиновников Белого дома, Трамп лично передал письмо Путину во время их переговоров на Аляске

Дональд Трамп и Мелания Трамп(Фото: EPA)

Президент США Дональд Трамп во время встречи с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске передал ему письмо от своей жены Мелании. Об этом Reuters сообщили два чиновника Белого дома.

По словам чиновников, Трамп лично передал письмо Путину во время их переговоров. Сама же Мелания Трамп не присутствовала во время поездки.

Чиновники не разглашали содержание письма, кроме того, что в нем упоминалось о похищении Россией украинских детей. О существовании письма ранее не сообщалось.