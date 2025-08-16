Reuters: Трамп на Аляске передал Путину письмо от Мелании о похищенных РФ украинских детей
Президент США Дональд Трамп во время встречи с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске передал ему письмо от своей жены Мелании. Об этом Reuters сообщили два чиновника Белого дома.
По словам чиновников, Трамп лично передал письмо Путину во время их переговоров. Сама же Мелания Трамп не присутствовала во время поездки.
Чиновники не разглашали содержание письма, кроме того, что в нем упоминалось о похищении Россией украинских детей. О существовании письма ранее не сообщалось.
- На переговорах в Стамбуле в июне Россия признала, что похитила украинских детей. Глава российской группы заявил о "десятках и сотнях" детей, однако речь идет о "тысячах", отметил заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица.
- 1 июля США потребовали от России вернуть похищенных детей Украине до подписания мира.
- 18 июля посланница Совета Европы заявляла, что действия администрации Трампа вредят помощи похищенным из Украины детям. В частности речь шла о сокращении помощи от США другим странам и санкциях против МУС.
