Reuters: Трамп на Алясці передав Путіну лист від Меланії про викрадених Росією українських дітей

Президент США Дональд Трамп під час зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці передав йому лист від своєї дружини Меланії. Про це Reuters повідомили два чиновники Білого дому.

За словами чиновників, Трамп особисто передав листа Путіну під час їхніх переговорів. Сама ж Меланія Трамп не була присутня під час поїздки.

Посадовці не розголошували зміст листа, окрім того, що в ньому згадувалося про викрадення Росією українських дітей. Про існування листа раніше не повідомлялося.