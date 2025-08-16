Reuters: Трамп на Алясці передав Путіну лист від Меланії про викрадених Росією українських дітей
Президент США Дональд Трамп під час зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці передав йому лист від своєї дружини Меланії. Про це Reuters повідомили два чиновники Білого дому.
За словами чиновників, Трамп особисто передав листа Путіну під час їхніх переговорів. Сама ж Меланія Трамп не була присутня під час поїздки.
Посадовці не розголошували зміст листа, окрім того, що в ньому згадувалося про викрадення Росією українських дітей. Про існування листа раніше не повідомлялося.
- На переговорах у Стамбулі в червні Росія визнала, що викрала українських дітей. Глава російської групи заявив про "десятки й сотні" дітей, проте йдеться про "тисячі", зазначив заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця.
- 1 липня США зажадали від Росії повернути викрадених дітей Україні до підписання миру.
- 18 липня посланниця Ради Європи заявляла, що дії адміністрації Трампа шкодять допомозі викраденим з України дітям. Зокрема йшлося про скорочення допомоги від США іншим країнам і санкції проти МКС.
