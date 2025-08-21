Сенатор Грем пригрозив визнати Росію спонсоркою тероризму через викрадення дітей з України

Цей статус зробить ведення бізнесу з Москвою для інших країн "радіоактивним", вважає американець

Ліндсі Грем (Фото: x.com/LindseyGrahamSC)

США можуть визнати Росію спонсоркою тероризму, якщо країна не поверне додому викрадених українських дітей. Про це заявив сенатор США Ліндсі Грем.

"Як я вже казав на початку цього року, я маю намір просувати законодавство, яке визнає Росію державою-спонсором тероризму, згідно із законодавством США, якщо вона не поверне дітей", – зазначив він.

Надання РФ такого статусу зробить ведення бізнесу з країною "радіоактивним" для інших країн та підприємств, сказав сенатор.

За словами Грема, окупанти викрали понад 19 000 українських дітей за час повномасштабної війни. За даними української сторони, йдеться про 19 546 дітей, передає Fox News.

"Викрадення дітей з їхньої рідної країни – це мерзенний та варварський вчинок", – наголосив американець.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак подякував США за принципову позицію.

"Повернення наших дітей – це не торг. Це умова справедливого миру і перемоги людяності над терором", – зазначив він.