Украина и Канада проведут в Нью-Йорке саммит по детям, похищенных Россией – Зеленский

Киев и Оттава проведут мероприятие, посвященное украинским детям и усилиям для их возвращения, заявил президент

Владимир Зеленский (Фото: Henning Bagger / EPA)

Украина и Канада организуют саммит по возвращению украинских детей, похищенных Россией. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский после разговора с эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани

"Поблагодарил за помощь в возвращении украинских детей, которых похитила Россия. Очень ценим эту солидарность и такое искреннее внимание к нашим детям. Пригласил Катар принять участие в саммите, который мы вместе с Канадой организуем в Нью-Йорке. Он будет посвящен этой важной теме – нашим детям и усилиям для их возвращения. Для нас важно, чтобы Катар был представлен", – сообщил глава государства.

Также Зеленский поблагодарил аль Тани за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и заверил его "в равноценной поддержке" со стороны Киева.

"Также обсудили программу Генеральной Ассамблеи ООН, скоординировали контакты и договорились быть на связи", – подытожил президент.