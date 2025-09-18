Украина и Канада проведут в Нью-Йорке саммит по детям, похищенных Россией – Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Henning Bagger / EPA)

Украина и Канада организуют саммит по возвращению украинских детей, похищенных Россией. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский после разговора с эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани

"Поблагодарил за помощь в возвращении украинских детей, которых похитила Россия. Очень ценим эту солидарность и такое искреннее внимание к нашим детям. Пригласил Катар принять участие в саммите, который мы вместе с Канадой организуем в Нью-Йорке. Он будет посвящен этой важной теме – нашим детям и усилиям для их возвращения. Для нас важно, чтобы Катар был представлен", – сообщил глава государства.

Также Зеленский поблагодарил аль Тани за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и заверил его "в равноценной поддержке" со стороны Киева.

"Также обсудили программу Генеральной Ассамблеи ООН, скоординировали контакты и договорились быть на связи", – подытожил президент.

СПРАВКА.

По данным Йельского университета за июнь 2025 года, Россия принудительно вывезла из Украины 35 000 детей. По оценкам Украины, это количество составляет около 19 500 человек. В сентябре 2025-го американские исследователи сообщили, что Россия вывезла тысячи украинских детей в более чем 210 объектов для военной подготовки, сборки беспилотников и других видов принудительного перевоспитания.

Международный уголовный суд в Гааге выдал ордеры на арест диктатора Путина и российского уполномоченного по правам ребенка за соучастие в похищении детей из Украины.

Владимир ЗеленскийканадаКатарпохищенные дети