Украина и Канада проведут в Нью-Йорке саммит по детям, похищенных Россией – Зеленский
Украина и Канада организуют саммит по возвращению украинских детей, похищенных Россией. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский после разговора с эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани
"Поблагодарил за помощь в возвращении украинских детей, которых похитила Россия. Очень ценим эту солидарность и такое искреннее внимание к нашим детям. Пригласил Катар принять участие в саммите, который мы вместе с Канадой организуем в Нью-Йорке. Он будет посвящен этой важной теме – нашим детям и усилиям для их возвращения. Для нас важно, чтобы Катар был представлен", – сообщил глава государства.
Также Зеленский поблагодарил аль Тани за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и заверил его "в равноценной поддержке" со стороны Киева.
"Также обсудили программу Генеральной Ассамблеи ООН, скоординировали контакты и договорились быть на связи", – подытожил президент.
По данным Йельского университета за июнь 2025 года, Россия принудительно вывезла из Украины 35 000 детей. По оценкам Украины, это количество составляет около 19 500 человек. В сентябре 2025-го американские исследователи сообщили, что Россия вывезла тысячи украинских детей в более чем 210 объектов для военной подготовки, сборки беспилотников и других видов принудительного перевоспитания.
Международный уголовный суд в Гааге выдал ордеры на арест диктатора Путина и российского уполномоченного по правам ребенка за соучастие в похищении детей из Украины.
- На переговорах в Стамбуле в июне Россия признала, что похитила украинских детей. Глава российской группы заявил о "десятках и сотнях" детей, однако речь идет о "тысячах", отмечал заместитель министра иностранных дел Кислица.
- 24 сентября во время Генассамблеи ООН в Нью-Йорке Украина также проведет саммит "Крымской платформы".
- Зеленский сообщил, что команды руководителей Украины и США работают над тем, чтобы состоялась его встреча с Трампом в Нью-Йорке.
Комментарии (0)