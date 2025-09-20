Зеленський під час зустрічі з Трампом на Генасамблеї ООН обговорить гарантії безпеки

На Генасамблеї ООН відбудеться низка двосторонніх переговорів, серед яких і зустріч з Трампом, уточнив Зеленський

Володимир Зеленський та Дональд Трамп (Фото: EPA)

Президент Володимир Зеленський під час зустрічі з лідером Штатів Дональдом Трампом на полях Генеральної Асамблеї ООН обговорить питання гарантій безпеки. Про це український президент сказав під час зустрічі з журналістами, передає Суспільне.

Зеленський уточнив, що в Нью-Йорку відбудеться низка двосторонніх переговорів, серед яких і зустріч з президентом США.

Також можлива окрема зустріч перших леді України та Сполучених Штатів, яка буде присвячена гуманітарним питанням, зокрема темі дітей.

Президент наголосив, що хотів би почути від Трампа сигнали щодо гарантій безпеки для України та подальшої санкційної політики проти Росії.

"Ми підготували основу для гарантій безпеки, на яку готова йти Європа з урахуванням, що Сполучені Штати Америки будуть поруч. Ми провели багато дискусій, був діалог на різних рівнях, зокрема і в керівництва наших армій і генштабів з європейцями, з американцями. Відбулася зустріч прем'єр-міністра Великої Британії з президентом США, і проговорено, що відповідні речі ми будемо обговорювати на нашій двосторонній зустрічі в Нью-Йорку", – сказав президент.

Зеленський також зауважив, що Трамп очікує сильних кроків від Європи.

"Безумовно, ми підтримуємо, щоб вся Європа накладала санкції, посилювала тарифну політику проти країн, які купують енергоресурси з Росії. Але зав'язувати все це – це загальмовувати тиск на Путіна (російський диктатор. – Ред.). Ми готові до зустрічі з Путіним. Я про це говорив. І до двосторонньої, і тристоронньої. Він не готовий", – сказав президент.