Зеленский во время встречи с Трампом на Генассамблее ООН обсудит гарантии безопасности

На Генассамблее ООН состоится ряд двусторонних переговоров, среди которых и встреча с Трампом, уточнил Зеленский

Владимир Зеленский и Дональд Трамп (Фото: EPA)

Президент Владимир Зеленский во время встречи с лидером Штатов Дональдом Трампом на полях Генеральной Ассамблеи ООН обсудит вопрос гарантий безопасности. Об этом он украинский президент сказал во время встречи с журналистами, передаёт Суспильне.

Зеленский уточнил, что в Нью-Йорке состоится ряд двусторонних переговоров, среди которых и встреча с президентом США.

Также возможна отдельная встреча первых леди Украины и Соединенных Штатов, которая будет посвящена гуманитарным вопросам, в частности теме детей.

Президент подчеркнул, что хотел бы услышать от Трампа сигналы относительно гарантий безопасности для Украины и дальнейшей санкционной политики против России.

"Мы подготовили основу для гарантий безопасности, на которую готова идти Европа с учетом, что Соединенные Штаты Америки будут рядом. Мы провели много дискуссий, был диалог на разных уровнях, в том числе и у руководства наших армий и генштабов с европейцами, с американцами. Состоялась встреча премьер-министра Великобритании с президентом США, и проговорено, что соответствующие вещи мы будем обсуждать на нашей двусторонней встрече в Нью-Йорке", – сказал президент.

Зеленский также отметил, что Трамп ожидает сильных шагов от Европы.

"Безусловно, мы поддерживаем, чтобы вся Европа накладывала санкции, ужесточала тарифную политику против стран, которые покупают энергоресурсы из России. Но завязывать все это – это затормаживать давление на Путина (российский диктатор, – ред.). Мы готовы к встрече с Путиным. Я об этом говорил. И к двусторонней, и трехсторонней. Он не готов", – сказал президент.