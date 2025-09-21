Радбез ООН на високому рівні обговорить війну РФ проти України
У вівторок, 23 вересня, відбудеться засідання Ради безпеки ООН високого рівня щодо ситуації в Україні у зв'язку з війною РФ. Про це з посиланням на секретаріат інституції повідомляє Укрінформ.
Захід відбудеться у межах тижня високого рівня Генеральної Асамблеї ООН, у цьому візьмуть участь керівники країн та міністри закордонних справ країн-членів Ради безпеки. Засідання має розпочатися пообіді.
Очікується, що на цьому Радбезі Україну представлятиме президент Володимир Зеленський, а від ООН буде виступати генеральний секретар Організації Антоніу Гутерреш, передає медіа.
Наступного дня, 24 вересня, запланований виступ Зеленського на сесії Генасамблеї ООН.
Раніше Зеленський анонсував, що цього тижня матиме майже 20 зустрічей із главами різних країн, а також повідомив про планування переговорів з його американським колегою Дональдом Трампом.
- 22 вересня має відбутися екстрене засідання Радбезу через порушення повітряного простору Естонії російськими винищувачами, що відбулось 19 числа. Таллінн вперше у своїй історії запросив проведення такого термінового заходу.
- Україна також звернулась із запитом до головуючої в Радбезі Південної Кореї, щоб взяти участь у засіданні та представити свою позицію.
- РФ як постійний член Радбезу здатна ветувати (блокувати) будь-яке рішення органу.
