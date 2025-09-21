Радбез ООН на високому рівні обговорить війну РФ проти України

Володимир Зеленський та українська делегація на засіданні Радбезу ООН у 2023 році (Ілюстративне фото: JUSTIN LANE / EPA)

У вівторок, 23 вересня, відбудеться засідання Ради безпеки ООН високого рівня щодо ситуації в Україні у зв'язку з війною РФ. Про це з посиланням на секретаріат інституції повідомляє Укрінформ.

Захід відбудеться у межах тижня високого рівня Генеральної Асамблеї ООН, у цьому візьмуть участь керівники країн та міністри закордонних справ країн-членів Ради безпеки. Засідання має розпочатися пообіді.

Очікується, що на цьому Радбезі Україну представлятиме президент Володимир Зеленський, а від ООН буде виступати генеральний секретар Організації Антоніу Гутерреш, передає медіа.

Наступного дня, 24 вересня, запланований виступ Зеленського на сесії Генасамблеї ООН.

Раніше Зеленський анонсував, що цього тижня матиме майже 20 зустрічей із главами різних країн, а також повідомив про планування переговорів з його американським колегою Дональдом Трампом.