Після зальоту російських МіГів Радбез ООН екстрено збереться за першим в історії запитом Естонії

Таллінн уперше за роки членства в ООН запросив проведення надзвичайного засідання Ради безпеки Організації на 22 вересня

Засідання Радбезу ООН (Ілюстративне фото: SARAH YENESEL / EPA)

Рада безпеки ООН збере надзвичайне засідання щодо порушення військовими літаками РФ повітряного простору Естонії – країна вперше у своїй історії запросила проведення такого заходу. Про це повідомило естонське Міністерство закордонних справ.

Радбез екстрено збереться у понеділок, 22 вересня, о 10:00 за нью-йоркським часом (17:00 за Києвом). Це перший випадок за 34 роки членства Естонії в ООН, коли Таллінн офіційно запросив скликання такого засідання.

"19 вересня три озброєні російські винищувачі [МіГ-31] впродовж 12 хвилин перебували в повітряному просторі Естонії, порушивши територіальну цілісність країни та Статут ООН, який забороняє загрозу або застосування сили", – заявив глава естонського МЗС Маргус Тсахкна.

Він зауважив, що відкрито порушуючи повітряний простір Естонії, Москва підриває принципи, важливі для безпеки всіх держав-членів ООН: "Тому надзвичайно важливо, щоб такі дії, особливо коли їх вчиняє постійний член Ради безпеки, розглядалися саме в цьому органі".

Посадовець акцентував, що інцидент 19 вересня є частиною масштабнішої моделі поведінки Росії, спрямованої перевірити рішучість Європи і НАТО.

"Лише днями раніше 19 російських дронів увійшли в повітряний простір Польщі, а російський ударний безпілотник залишався у повітряному просторі Румунії впродовж години. Це не поодинокі випадки, а частина ширшого патерну ескалації з боку Росії як на регіональному, так і на глобальному рівні. Така поведінка вимагає міжнародної реакції", – пояснив Тсахкна.

Він додав, що поведінка Росії є несумісною з обов'язками постійного члена Радбезу: "Такі дії були б неприйнятними з боку будь-якої держави-члена ООН".