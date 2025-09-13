"Не можемо ризикувати ескалацією". Після атаки на Польщу США закликали Москву відновити дипломатію

Росія повинна "продемонструвати свою серйозність, вживши негайних конкретних заходів для досягнення миру", заявила посадовиця Штатів в ООН

Дороті Ші (Фото: SARAH YENESEL / EPA)

Після атаки дронів на Польщу Сполучені Штати закликали Росію повернутися до дипломатії, зауваживши, що світ "не може ризикувати" ескалацією війни РФ проти України у більш масштабний конфлікт. Про це під час засідання Ради безпеки ООН заявила в.о. постпреда США при Організації посол Дороті Ші.

"10 вересня російські військові дрони порушили повітряний простір Польщі, члена НАТО. Сполучені Штати підтримують своїх союзників по НАТО в умовах цих тривожних порушень повітряного простору. Сполучені Штати проводять консультації з Польщею та іншими союзниками по НАТО відповідно до статті 4 Північноатлантичного договору, і будьте певні, ми захистимо кожен сантиметр території НАТО", – заявила чиновниця.

За її словами, цей інцидент "не допомагає надзвичайним зусиллям", яких Вашингтон доклав впродовж останніх тижнів, щоб посприяти припиненню війни РФ проти України.

Ші зауважила, що з моменту саміту на Алясці між президентом США Дональдом Трампом та диктатором Володимиром Путіним Москва посилила бомбардування України, що призвело до загибелі людей та пошкодження цивільної інфраструктури.

"Ці дії, тепер з додаванням порушення повітряного простору союзника США – навмисно чи ні – демонструють величезну неповагу до добросовісних зусиль США, спрямованих на припинення цього конфлікту", – розповіла дипломатична представниця.

Вона зазначила, що Штати закликають Росію "відновити – і дотримуватися – свої зобов'язання стосовно дипломатичних зусиль, прагнучи негайного припинення бойових дій шляхом прямих переговорів з Україною".

"Колеги, російсько-українська війна має закінчитися. Ми не можемо ризикувати її ескалацією в більш масштабний конфлікт. Росія повинна продемонструвати свою серйозність, вживши негайних конкретних заходів для досягнення миру", – підсумувала посадовиця.