"Зараз зосереджуємось на своїй території". У НАТО відповіли, чи збиватимуть цілі над Україною

Верховний головнокомандувач Альянсу в Європі не бачить конфлікту між виділенням ресурсів на нову операцію і допомогою Україні

Алексус Гринкевич (Фото: Olivier Matthys / EPA)

У межах операції "Східний вартовий" НАТО зосереджується на обороні території країн-членів, заявив верховний головнокомандувач Об'єднаних збройних сил Альянсу в Європі Алексус Гринкевич під час пресконференції.

Журналіст запитав, чи не час дозволити країнам НАТО на східному фланзі збивати ракети та дрони РФ над заходом України, коли вони наближаються до кордону, і чи не час просто повністю інтегруватися з Києвом, оскільки він та Альянс "все одно мають справу з одним і тим же ворогом".

"Я б сказав, що "Східний вартовий" зосереджений на обороні території Aльянсу", – відповів Гринкевич.

Також журналіст запитав про ризик щодо військової допомоги Києву, оскільки "зараз існує конкуренція між тим, що потрібно Україні, і тим, що союзники вимагають для себе".

На це генерал зазначив, що наразі він не бачить конфлікту між підтримкою, яку окремі країни надають Україні, і тим, що вони пропонують надати для операції "Східний вартовий".