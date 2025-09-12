"Зараз зосереджуємось на своїй території". У НАТО відповіли, чи збиватимуть цілі над Україною
У межах операції "Східний вартовий" НАТО зосереджується на обороні території країн-членів, заявив верховний головнокомандувач Об'єднаних збройних сил Альянсу в Європі Алексус Гринкевич під час пресконференції.
Журналіст запитав, чи не час дозволити країнам НАТО на східному фланзі збивати ракети та дрони РФ над заходом України, коли вони наближаються до кордону, і чи не час просто повністю інтегруватися з Києвом, оскільки він та Альянс "все одно мають справу з одним і тим же ворогом".
"Я б сказав, що "Східний вартовий" зосереджений на обороні території Aльянсу", – відповів Гринкевич.
Також журналіст запитав про ризик щодо військової допомоги Києву, оскільки "зараз існує конкуренція між тим, що потрібно Україні, і тим, що союзники вимагають для себе".
На це генерал зазначив, що наразі він не бачить конфлікту між підтримкою, яку окремі країни надають Україні, і тим, що вони пропонують надати для операції "Східний вартовий".
- 11 вересня президент Зеленський припустив, що Росія могла здійснити дронову атаку по Польщі 10 числа, аби Україна не отримала від партнерів засобів ППО перед зимою.
- Наступного дня НАТО оголосило про проведення операції "Східний вартовий" у відповідь на порушення повітряного простору, зокрема російськими безпілотниками у Польщі. Операція розпочнеться "найближчими днями" і триватиме впродовж невизначеного періоду часу.
