НАТО оголосило нову операцію на східному фланзі після атаки російських дронів по Польщі

Верховний головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі Алексус Гринкевич та генеральний секретар Альянсу Марк Рютте (Фото: Olivier Matthys / EPA)

НАТО оголосило про проведення операції "Східний вартовий" (Eastern Sentry) у відповідь на порушення повітряного простору, зокрема російськими безпілотниками у Польщі 10 вересня. Про це повідомив штаб верховного головнокомандувача Об'єднаних сил НАТО у Європі, який нині очолює генерал Алексус Гринкевич.

За словами командування, операція "ще більше зміцнить нашу позицію стосовно захисту та оборони всіх членів Альянсу". "Східний вартовий" розпочнеться "найближчими днями" і триватиме впродовж невизначеного періоду часу.

"Альянс уже швидко і рішуче відреагував на ту ситуацію [з порушенням Росією повітряного простору Польщі 10 вересня], продемонструвавши спроможність і рішучість НАТО захищати Альянс, але тепер він вживатиме подальших заходів для зміцнення своєї позиції", – йдеться у повідомленні.

Генерал Гринкевич зауважив, що інцидент 10 вересня "не є поодиноким випадком і має наслідки не тільки для Польщі".

"Поки триває повна оцінка інциденту, НАТО не чекає, а діє", – розповів воєначальник.

Також у командуванні анонсували, що Альянс посилить свою протиповітряну оборону.

"Східний вартовий" і цей новий підхід забезпечать ще більш цілеспрямоване і гнучке стримування і оборону там і тоді, де і коли це необхідно для захисту наших людей і запобігання подальшим безрозсудним і небезпечним діям, подібним до тих, що відбулися на початку цього тижня", – сказав верховний головнокомандувач.

Операція стала результатом засідання Ради НАТО 10 вересня, проведеної на запит Польщі про консультації згідно зі статтею 4 Північноатлантичного договору.

Командування зауважує, що союзники вже почали оголошувати про розгортання сил і засобів для операції "Східний вартовий":

→ Данія надасть два літаки F-16 і фрегат протиповітряної оборони;

→ Франція – три літаки Rafale;

→ Німеччина – чотири літаки Eurofighter.

→ Велика Британія також висловила готовність надати підтримку.

У повідомленні зазначили, що ця та подальша допомога "підкріплять наявні сили союзників і посилять стримування й оборонну позицію НАТО там і тоді, де і коли це буде потрібно".

"Починаючи з найближчих днів в [операції] "Східний вартовий" буде залучено цілу низку ресурсів союзників, а також традиційні засоби й новітні технології, зокрема елементи, призначені для проблем, пов'язаних з дронами", – додають у пресрелізі на сайті НАТО.