Українські військові в Польщі навчатимуть армію протидіяти дронам
Українські військові проведуть навчання польських солдатів з боротьби з безпілотниками після атаки російських дронів повітряного простору країни 10 вересня. Навчання планують провести в Польщі, повідомили у Міністерстві національної оборони країни.
Як повідомляє RMF 24, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск обговорив цю пропозицію з президентом Володимиром Зеленським, а начальник польського Генштабу Вєслав Кукула – з головкомом Збройних Сил України Олександром Сирським. Йшлося про принципи обміну інформацією щодо повітряних загроз і можливості співпрацювати у сфері впровадження технологій та оперативного застосування розвідувальних і ударних дронів.
Після обговорень з'явилися різні ідеї реалізації, зокрема варіант поїздки польських інструкторів до України або Литви. Однак у Міноборони Польщі заявили, що все відбуватиметься на території їхньої країни.
"Фахівці обох країн ведуть розширені переговори про глибшу співпрацю в галузі безпілотних літальних апаратів і систем протидії їм. Усі ці заходи відбуватимуться в Польщі", – сказано в заяві.
- У ніч на 10 вересня під час масованої атаки РФ на Україну у Польщу залетіли "шахеди". Прем'єр країни Туск заявив про 19 порушень повітряного простору. У МВС країни повідомили, що, крім уламків дронів, знайшли фрагменти ракети.
- Станом на 12 вересня Польща зафіксувала вже 21 порушення повітряного простору російським дроном.
- За даними Bild, збиття одного дрона в Польщі коштувало НАТО 400 000 євро – використовували винищувачі F-35 з ракетами AIM-9 Sidewinder. Зараз європейці шукають альтернативу.
