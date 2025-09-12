Українські військові в Польщі навчатимуть армію протидіяти дронам

Розглядали варіант навчання в Україні та Литві, але Польща обрала свою територію

Уламки дронів РФ у Польщі (Фото: EPA/WOJTEK JARGILO)

Українські військові проведуть навчання польських солдатів з боротьби з безпілотниками після атаки російських дронів повітряного простору країни 10 вересня. Навчання планують провести в Польщі, повідомили у Міністерстві національної оборони країни.

Як повідомляє RMF 24, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск обговорив цю пропозицію з президентом Володимиром Зеленським, а начальник польського Генштабу Вєслав Кукула – з головкомом Збройних Сил України Олександром Сирським. Йшлося про принципи обміну інформацією щодо повітряних загроз і можливості співпрацювати у сфері впровадження технологій та оперативного застосування розвідувальних і ударних дронів.

Після обговорень з'явилися різні ідеї реалізації, зокрема варіант поїздки польських інструкторів до України або Литви. Однак у Міноборони Польщі заявили, що все відбуватиметься на території їхньої країни.

"Фахівці обох країн ведуть розширені переговори про глибшу співпрацю в галузі безпілотних літальних апаратів і систем протидії їм. Усі ці заходи відбуватимуться в Польщі", – сказано в заяві.