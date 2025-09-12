Украинские военные в Польше будут учить армию противодействовать дронам

Рассматривали вариант обучения в Украине и Литве, но Польша выбрала свою территорию

Обломки дронов РФ в Польше (Фото: EPA/WOJTEK JARGILO)

Украинские военные проведут обучение польских солдат по борьбе с беспилотниками после атаки российских дронов воздушного пространства страны 10 сентября. Обучение планируют провести в Польше, сообщили в Министерстве национальной обороны страны.

Как сообщает RMF 24, премьер-министр Польши Дональд Туск обсудил это предложение с президентом Владимиром Зеленским, а начальник польского Генштаба Веслав Кукула – с главкомом Вооруженных Сил Украины Александром Сырским. Речь шла о принципах обмена информацией о воздушных угрозах и возможности сотрудничать в сфере внедрения технологий и оперативного применения разведывательных и ударных дронов.

После обсуждений появились разные идеи реализации, в том числе, вариант поездки польских инструкторов в Украину или Литву. Однако в Минобороны Польши заявили, что все будет происходить на территории их страны.

"Специалисты обеих стран ведут расширенные переговоры о более глубоком сотрудничестве в области беспилотных летательных аппаратов и систем противодействия им. Все эти мероприятия будут проходить в Польше", – сказано в заявлении.