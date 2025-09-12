Украинские военные в Польше будут учить армию противодействовать дронам
Украинские военные проведут обучение польских солдат по борьбе с беспилотниками после атаки российских дронов воздушного пространства страны 10 сентября. Обучение планируют провести в Польше, сообщили в Министерстве национальной обороны страны.
Как сообщает RMF 24, премьер-министр Польши Дональд Туск обсудил это предложение с президентом Владимиром Зеленским, а начальник польского Генштаба Веслав Кукула – с главкомом Вооруженных Сил Украины Александром Сырским. Речь шла о принципах обмена информацией о воздушных угрозах и возможности сотрудничать в сфере внедрения технологий и оперативного применения разведывательных и ударных дронов.
После обсуждений появились разные идеи реализации, в том числе, вариант поездки польских инструкторов в Украину или Литву. Однако в Минобороны Польши заявили, что все будет происходить на территории их страны.
"Специалисты обеих стран ведут расширенные переговоры о более глубоком сотрудничестве в области беспилотных летательных аппаратов и систем противодействия им. Все эти мероприятия будут проходить в Польше", – сказано в заявлении.
- В ночь на 10 сентября во время массированной атаки РФ на Украину в Польшу залетели "шахеды". Премьер страны Туск заявил о 19 нарушениях воздушного пространства. В МВД страны сообщили, что, кроме обломков дронов, нашли фрагменты ракеты.
- По состоянию на 12 сентября Польша зафиксировала уже 21 нарушение воздушного пространства российским дроном.
- По данным Bild, сбитие одного дрона в Польше стоило НАТО 400 000 евро – использовали истребители F-35 с ракетами AIM-9 Sidewinder. Сейчас европейцы ищут альтернативу.
