НАТО объявило новую операцию на восточном фланге после атаки российских дронов по Польше
НАТО объявило о проведении операции "Восточный часовой" (Eastern Sentry) в ответ на нарушение воздушного пространства, в том числе российскими беспилотниками в Польше 10 сентября. Об этом сообщил Штаб верховного главнокомандующего объединенных сил НАТО в Европе, который сейчас возглавляет генерал Алексус Гринкевич.
По словам командования, операция "еще больше укрепит нашу позицию по защите и обороне всех членов Альянса". "Восточный страж" начнется "в ближайшие дни" и продлится в течение неопределенного периода времени.
"Альянс уже быстро и решительно отреагировал на эту ситуацию [с нарушением Россией воздушного пространства Польши 10 сентября], продемонстрировав способность и решимость НАТО защищать Альянс, но теперь он будет принимать дальнейшие меры для укрепления своей позиции", – говорится в сообщении.
Генерал Гринкевич отметил, что инцидент 10 сентября "не является единичным случаем и имеет последствия не только для Польши".
"Пока идет полная оценка инцидента, НАТО не ждет, а действует", – рассказал военачальник.
Также в командовании анонсировали, что Альянс усилит свою противовоздушную оборону.
"Восточный страж" и этот новый подход и этот новый подход обеспечат еще более целенаправленное и гибкое сдерживание и оборону там и тогда, где и когда это необходимо для защиты наших людей и предотвращения дальнейших безрассудных и опасных действий, подобных тем, что произошли в начале этой недели", – сказал верховный главнокомандующий.
Операция стала следствием заседания Совета НАТО 10 сентября, проведенного по запросу Польши о консультациях согласно 4 статье Североатлантического договора.
Командование отмечает, что союзники уже начали объявлять о развертывании сил и средств для операции "Восточный страж":
→ Дания предоставит два самолета F-16 и фрегат противовоздушной обороны;
→ Франция – три самолета Rafale;
→ Германия – четыре самолета Eurofighter.
→ Великобритания также выразила готовность оказать поддержку.
В сообщении отметили, что эта и дальнейшая помощь "подкрепят существующие силы союзников и усилят сдерживание и оборонительную позицию НАТО там и тогда, где и когда это потребуется".
"Начиная с ближайших дней, в [операции] "Восточный страж" будет задействован целый ряд ресурсов союзников, а также традиционные средства и новейшие технологии, в том числе элементы, предназначенные для проблем, связанных с дронами", – добавляют в пресс-релизе на сайте НАТО.
- Ранее польский министр обороны сообщил, что в ответ на атаку дронов РФ Швеция решила срочно прислать своему союзнику по НАТО военную помощь, в частности средства ПВО и самолеты.
- В Варшаве сообщили, что украинские военные проведут обучение польских солдат по борьбе с беспилотниками на территории Польши.
