НАТО объявило новую операцию на восточном фланге после атаки российских дронов по Польше

Операция Альянса "Восточный страж" начнется "в ближайшие дни" и продлится в течение неопределенного периода времени

Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич и генеральный секретарь Альянса Марк Рютте (Фото: Olivier Matthys / EPA)

НАТО объявило о проведении операции "Восточный часовой" (Eastern Sentry) в ответ на нарушение воздушного пространства, в том числе российскими беспилотниками в Польше 10 сентября. Об этом сообщил Штаб верховного главнокомандующего объединенных сил НАТО в Европе, который сейчас возглавляет генерал Алексус Гринкевич.

По словам командования, операция "еще больше укрепит нашу позицию по защите и обороне всех членов Альянса". "Восточный страж" начнется "в ближайшие дни" и продлится в течение неопределенного периода времени.

"Альянс уже быстро и решительно отреагировал на эту ситуацию [с нарушением Россией воздушного пространства Польши 10 сентября], продемонстрировав способность и решимость НАТО защищать Альянс, но теперь он будет принимать дальнейшие меры для укрепления своей позиции", – говорится в сообщении.

Генерал Гринкевич отметил, что инцидент 10 сентября "не является единичным случаем и имеет последствия не только для Польши".

"Пока идет полная оценка инцидента, НАТО не ждет, а действует", – рассказал военачальник.

Также в командовании анонсировали, что Альянс усилит свою противовоздушную оборону.

"Восточный страж" и этот новый подход и этот новый подход обеспечат еще более целенаправленное и гибкое сдерживание и оборону там и тогда, где и когда это необходимо для защиты наших людей и предотвращения дальнейших безрассудных и опасных действий, подобных тем, что произошли в начале этой недели", – сказал верховный главнокомандующий.

Операция стала следствием заседания Совета НАТО 10 сентября, проведенного по запросу Польши о консультациях согласно 4 статье Североатлантического договора.

Командование отмечает, что союзники уже начали объявлять о развертывании сил и средств для операции "Восточный страж":

→ Дания предоставит два самолета F-16 и фрегат противовоздушной обороны;

→ Франция – три самолета Rafale;

→ Германия – четыре самолета Eurofighter.

→ Великобритания также выразила готовность оказать поддержку.

В сообщении отметили, что эта и дальнейшая помощь "подкрепят существующие силы союзников и усилят сдерживание и оборонительную позицию НАТО там и тогда, где и когда это потребуется".

"Начиная с ближайших дней, в [операции] "Восточный страж" будет задействован целый ряд ресурсов союзников, а также традиционные средства и новейшие технологии, в том числе элементы, предназначенные для проблем, связанных с дронами", – добавляют в пресс-релизе на сайте НАТО.