"Сейчас фокус на своей территории". НАТО ответило, будут ли сбивать цели над Украиной

Верховный главнокомандующий Альянса в Европе не видит конфликта между выделением ресурсов на новую операцию и помощью Украине

Алексус Гринкевич (Фото: Olivier Matthys / EPA)

В рамках операции "Восточный страж" НАТО сосредотачивается на обороне территории стран-членов, заявил верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами Альянса в Европе Алексус Гринкевич во время пресс-конференции.

Журналист спросил, не пора ли позволить странам НАТО на восточном фланге сбивать ракеты и дроны РФ над западом Украины, когда они приближаются к границе, и не пора ли просто полностью интегрироваться с Киевом, поскольку он и Альянс "все равно имеют дело с одним и тем же врагом".

"Я бы сказал, что "Восточный страж" сосредоточен на обороне территории Альянса", – ответил Гринкевич.

Также журналист спросил о риске в плане военной помощи Киеву, поскольку "сейчас существует конкуренция между тем, что нужно Украине, и тем, что союзники требуют для себя".

На это генерал отметил, что сейчас он не видит конфликта между поддержкой, которую отдельные страны оказывают Украине, и тем, что они предлагают предоставить для операции "Восточный страж".