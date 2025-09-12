"Сейчас фокус на своей территории". НАТО ответило, будут ли сбивать цели над Украиной
В рамках операции "Восточный страж" НАТО сосредотачивается на обороне территории стран-членов, заявил верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами Альянса в Европе Алексус Гринкевич во время пресс-конференции.
Журналист спросил, не пора ли позволить странам НАТО на восточном фланге сбивать ракеты и дроны РФ над западом Украины, когда они приближаются к границе, и не пора ли просто полностью интегрироваться с Киевом, поскольку он и Альянс "все равно имеют дело с одним и тем же врагом".
"Я бы сказал, что "Восточный страж" сосредоточен на обороне территории Альянса", – ответил Гринкевич.
Также журналист спросил о риске в плане военной помощи Киеву, поскольку "сейчас существует конкуренция между тем, что нужно Украине, и тем, что союзники требуют для себя".
На это генерал отметил, что сейчас он не видит конфликта между поддержкой, которую отдельные страны оказывают Украине, и тем, что они предлагают предоставить для операции "Восточный страж".
- 11 сентября президент Зеленский предположил, что Россия могла осуществить дроновую атаку по Польше 10 числа, чтобы Украина не получила от партнеров средства ПВО перед зимой.
- На следующий день НАТО объявило о проведении операции "Восточный страж" в ответ на нарушения воздушного пространства, в частности российскими беспилотниками в Польше. Операция начнется "в ближайшие дни" и будет продолжаться в течение неопределенного периода времени.
Комментарии (0)