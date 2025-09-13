После атаки на Польшу США призвали Москву возобновить дипломатию

РФ должна "продемонстрировать свою серьезность, приняв немедленные конкретные меры для достижения мира", заявила чиновница Штатов в ООН

Дороти Ши (Фото: SARAH YENESEL / EPA)

После атаки дронов на Польшу Соединенные Штаты призвали Россию вернуться к дипломатии, отметив, что мир "не может рисковать" эскалацией войны РФ против Украины в более масштабный конфликт. Об этом во время заседания Совета безопасности ООН заявила и.о. постпреда США при Организации посол Дороти Ши.

"10 сентября российские военные дроны нарушили воздушное пространство Польши, члена НАТО. Соединенные Штаты поддерживают своих союзников по НАТО в условиях этих тревожных нарушений воздушного пространства. Соединенные Штаты проводят консультации с Польшей и другими союзниками по НАТО в соответствии со статьей 4 Североатлантического договора, и будьте уверены, мы защитим каждый сантиметр территории НАТО", – заявила чиновница.

По ее словам, этот инцидент "не помогает чрезвычайным усилиям", которые Вашингтон приложил в течение последних недель, чтобы помочь прекращению войны РФ против Украины.

Ши отметила, что с момента саммита на Аляске между президентом США Дональдом Трампом и диктатором Владимиром Путиным Москва усилила бомбардировки Украины, что привело к гибели людей и повреждению гражданской инфраструктуры.

"Эти действия, теперь с добавлением нарушения воздушного пространства союзника США – намеренно или нет – демонстрируют огромное неуважение к добросовестным усилиям США, направленным на прекращение этого конфликта", – рассказала дипломатический представитель.

Она отметила, что Штаты призывают Россию "возобновить – и соблюдать – свои обязательства в отношении дипломатических усилий, стремясь к немедленному прекращению боевых действий путем прямых переговоров с Украиной".

"Коллеги, российско-украинская война должна закончиться. Мы не можем рисковать ее эскалацией в более масштабный конфликт. Россия должна продемонстрировать свою серьезность, приняв немедленные конкретные меры для достижения мира", – подытожила чиновница.