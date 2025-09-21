Совбез ООН экстренно соберется после залета МиГов РФ по первому в истории запросу Эстонии

Таллинн впервые за годы членства в ООН запросил проведение чрезвычайного заседания Совета безопасности Организации на 22 сентября

Заседание Совбеза ООН (Иллюстративное фото: SARAH YENESEL / EPA)

Совет безопасности ООН проведет чрезвычайное заседание начет нарушения военными самолетами РФ воздушного пространства Эстонии – страна впервые в своей истории запросила проведение такого мероприятия. Об этом сообщило министерство иностранных дел Эстонии.

Совбез экстренно соберется в понедельник, 22 сентября, в 10:00 по нью-йоркскому времени (17:00 по Киеву). Это первый случай за 34 года членства Эстонии в ООН, когда Таллинн официально запросил созыв такого заседания.

"19 сентября три вооруженных российских истребителя в течение 12 минут находились в воздушном пространстве Эстонии, нарушив территориальную целостность страны и Устав ООН, который запрещает угрозу или применение силы", – заявил глава эстонского МИД Маргус Тсахкна.

Он отметил, что открыто нарушая воздушное пространство Эстонии, Москва подрывает принципы, важные для безопасности всех государств-членов ООН: "Поэтому чрезвычайно важно, чтобы такие действия, особенно когда их совершает постоянный член Совета безопасности, рассматривались именно в этом органе".

Чиновник акцентировал, что инцидент 19 сентября является частью более масштабной модели поведения России, направленного проверить решимость Европы и НАТО.

"Только днями ранее 19 российских дронов вошли в воздушное пространство Польши, а российский ударный беспилотник оставался в воздушном пространстве Румынии в течение часа. Это не единичные случаи, а часть более широкого паттерна эскалации со стороны России как на региональном, так и на глобальном уровне. Такое поведение требует международной реакции", – пояснил Тсахкна.

Он добавил, что поведение России является несовместимым с обязанностями постоянного члена Совбеза: "Такие действия были бы неприемлемыми со стороны любого государства-члена ООН".