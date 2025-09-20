Премьер Эстонии объяснил, почему не сбили МиГ-31 России, нарушившие воздушное пространство

Кристен Михал (Фото: Olivier Matthys/EPA)

Российские истребители, которые 19 сентября нарушили воздушное пространство Эстонии, не сбили, потому что для этого не было "нужных параметров", заявил премьер-министр Эстонии Кристен Михал. Его слова приводит вещатель ERR.

У чиновника спросили: почему не сбили российские МиГ-31, которые залетели в страну накануне.

"Я бы сказал так: для применения силы все же существуют определенные параметры. Их заставили покинуть воздушное пространство после получения сигнала. Но они не сделали так быстро, как могли бы", – сказал Михал.

Он добавил, что статья 4 и консультации с союзниками по НАТО прояснят, как члены Альянса будут действовать в следующий раз.

"Но НАТО действует, Альянс готов, и его способность к реагированию на очень высоком уровне", – подчеркнул премьер Эстонии.

У Михала уточнили, что должно произойти, чтобы российские самолеты были сбиты.

"Каждое действие имеет свои параметры. Я хочу, чтобы для россиян было ясно: им совсем не стоит сюда соваться, чтобы вообще не встал вопрос о том, сбивать ли их", – ответил он.

19 сентября российские истребители МиГ-31 нарушили воздушное пространство Эстонии вблизи Таллинна. В целом они находились над Эстонией около 12 минут. Эстонский МИД вызвал временного поверенного в делах РФ, чтобы выразить протест.

Впоследствии эстонское правительство решило запросить проведение консультаций с союзниками по НАТО по статье 4 – последний раз к этому прибегали после дроновой атаки РФ на Польшу 10 сентября.

Трамп заявил, что залет российских истребителей в Эстонию может быть большой проблемой.