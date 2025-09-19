Российские МиГ-31 нарушили воздушное пространство Эстонии вблизи столицы
В пятницу, 19 сентября, российские истребители нарушили воздушное пространство Эстонии вблизи столицы страны. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на неназванных собеседников, знакомых с этим вопросом.
Три российских истребителя влетели в воздушное пространство Эстонии, что стало серьезной эскалацией конфликта на восточной границе НАТО.
Собеседники рассказали, что самолеты МиГ-31, способные нести гиперзвуковую ракету "Кинжал", пересекли около пяти морских миль внутри территории Эстонии и направились к Таллинну.
Российские самолеты кружили около 12 минут, прежде чем НАТО подняло в воздух итальянские F-35, чтобы сопроводить их.
Министерство иностранных дел Эстонии подтвердило нарушение воздушного пространства и вызвало временного поверенного в делах РФ для выражения протеста и вручения ноты.
В МИД добавили, что вторжение произошло над Финским заливом, где три истребителя без разрешения вошли в воздушное пространство Эстонии и находились там в общей сложности 12 минут.
"Россия уже четыре раза нарушила воздушное пространство Эстонии в этом году, что само по себе неприемлемо. Но сегодняшнее вторжение, с участием трех истребителей, вошедших в наше воздушное пространство, является беспрецедентно дерзким", — сказал министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.
На этом фоне он призвал к политическому и экономическому давлению на Россию.
- 8 сентября МИД Эстонии вручило временному поверенному РФ ноту протеста после нарушения российским вертолетом воздушного пространства страны.
- 13 сентября сообщалось, что Эстония ввела временный запрет на полеты вдоль восточной границы на фоне активности украинских БпЛА в Ленинградской области и действий России.
