Российские МиГ-31 нарушили воздушное пространство Эстонии вблизи столицы

МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах РФ в связи с нарушением воздушного пространства

Российский МиГ-31 (Фото: Wikipedia)

В пятницу, 19 сентября, российские истребители нарушили воздушное пространство Эстонии вблизи столицы страны. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на неназванных собеседников, знакомых с этим вопросом.

Три российских истребителя влетели в воздушное пространство Эстонии, что стало серьезной эскалацией конфликта на восточной границе НАТО.

Собеседники рассказали, что самолеты МиГ-31, способные нести гиперзвуковую ракету "Кинжал", пересекли около пяти морских миль внутри территории Эстонии и направились к Таллинну.

Российские самолеты кружили около 12 минут, прежде чем НАТО подняло в воздух итальянские F-35, чтобы сопроводить их.

Министерство иностранных дел Эстонии подтвердило нарушение воздушного пространства и вызвало временного поверенного в делах РФ для выражения протеста и вручения ноты.

В МИД добавили, что вторжение произошло над Финским заливом, где три истребителя без разрешения вошли в воздушное пространство Эстонии и находились там в общей сложности 12 минут.

"Россия уже четыре раза нарушила воздушное пространство Эстонии в этом году, что само по себе неприемлемо. Но сегодняшнее вторжение, с участием трех истребителей, вошедших в наше воздушное пространство, является беспрецедентно дерзким", — сказал министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.

На этом фоне он призвал к политическому и экономическому давлению на Россию.

8 сентября МИД Эстонии вручило временному поверенному РФ ноту протеста после нарушения российским вертолетом воздушного пространства страны.

13 сентября сообщалось, что Эстония ввела временный запрет на полеты вдоль восточной границы на фоне активности украинских БпЛА в Ленинградской области и действий России.