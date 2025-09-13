Ограничения в Эстонии связаны с активностью российских войск и украинских дронов в Ленинградской области

Эстонская граница (Фото: Valda Kalnina/EPA)

Эстония ввела временный запрет на полеты вдоль восточной границы на фоне активности украинских БпЛА в Ленинградской области и действий России. Об этом сообщил вещатель ERR.

Ограничения на полеты в запретной зоне будут действовать в ближайшие недели ежедневно с 20:00 до 07:00 на высоте до 6000 метров.

Командующий Военно-воздушных сил Эстонии Рийво Валге заявил, что это лишь ограничение части авиационной активности.

"Мы вводим эту меру для того, чтобы у операторов наблюдения было меньше объектов для отслеживания. А если произойдет инцидент, проще будет вывести из зоны или посадить мирные воздушные суда", — подчеркнул Валге.

Военные заявляют, что пока рано говорить о том, как долго будут действовать ограничения. Однако они также коснулись работы авиалинии Хельсинки-Тарту.

Медиа пишет, что для Эстонии отсутствует непосредственная и немедленная военная угроза. Однако в регионе возросла частота воздушных инцидентов, вызванная действиями России в войне против Украины. Аналогичные зоны запрета полетов ввели Финляндия и Латвия.

В конце августа на территории Эстонии нашли обломки ударного беспилотника, который, вероятно, принадлежит Украине.

8 сентября МИД Эстонии вручил временному поверенному РФ ноту протеста после нарушения российским вертолетом воздушного пространства страны.