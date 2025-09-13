Естонія ввела тимчасову заборону на польоти вздовж східного кордону

Обмеження в Естонії пов'язані з активністю російських військ і українських дронів у Ленінградській області

Естонський кордон (Фото: Valda Kalnina/EPA)

Естонія запровадила тимчасову заборону на польоти вздовж східного кордону на тлі активності українських БпЛА в Ленінградській області та дій Росії. Про це повідомив мовник ERR.

Обмеження на польоти у забороненій зоні діятимуть найближчими тижнями щодня з 20:00 до 07:00 на висоті до 6000 метрів.

Командувач Військово-повітряних сил Естонії Рійво Валге заявив, що це лише обмеження частини авіаційної активності.

"Ми вводимо цей захід для того, щоб в операторів спостереження було менше об'єктів для відстеження. А якщо станеться інцидент, простіше буде вивести із зони або посадити мирні повітряні судна", – наголосив Валге.

Військові заявляють, що поки що рано говорити про те, як довго діятимуть обмеження. Однак вони також торкнулися роботи авіалінії Гельсінкі-Тарту.

Медіа пише, що для Естонії відсутня безпосередня та негайна військова загроза. Однак у регіоні зросла частота повітряних інцидентів, спричинена діями Росії у війні проти України. Аналогічні зони заборони польотів запровадили Фінляндія та Латвія.

Наприкінці серпня на території Естонії знайшли уламки ударного безпілотника, який, ймовірно, належить Україні.

8 вересня МЗС Естонії вручило тимчасовому повіреному РФ ноту протесту після порушення російським гелікоптером повітряного простору країни.